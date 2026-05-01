Abren nuevo espacio de cooperación entre Vietnam y Japón

Hanoi (VNA)- La próxima visita a Vietnam de la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung, contribuirá a definir nuevos e importantes pilares en las relaciones bilaterales, creando un nuevo espacio de cooperación que responda a los intereses prácticos de los dos pueblos.

Este viaje convierte a Vietnam en el primer destino regional que Takaichi visita tras su reelección como jefa del Gobierno japonés en febrero de 2026, reflejando la alta prioridad que concede a la Asociación Estratégica Integral bilateral, en un contexto en que ambos países inician una nueva fase de desarrollo.

Más de cinco décadas de compromiso y confianza



Vietnam y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1973. Tras más de 50 años de cultivo y desarrollo, los nexos de amistad y cooperación entre ambos países se han consolidado integralmente en todos los sectores.

El marco de las relaciones se actualiza continuamente, pasando del nivel de "Asociación confiable y estable a largo plazo" al de "Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo" en noviembre de 2023. Esta elevación de los lazos refleja el alto nivel de confianza política y la madurez de los vínculos Vietnam-Japón, lo que promete una nueva era de cooperación para el desarrollo más sustantiva y eficaz en todas las áreas.

Ambos países mantienen contactos frecuentes e intercambios a todos los niveles con una alta confianza política; al mismo tiempo, realizan con eficacia numerosos mecanismos de diálogo como el Comité de Cooperación Vietnam-Japón, el Comité Mixto de Comercio, Energía e Industria, la Iniciativa Conjunta Vietnam-Japón, el Diálogo 2+2 a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, el Diálogo de Política de Defensa, el Diálogo de Seguridad y el Diálogo sobre Seguridad Marítima, entre otros. Ambas partes también colaboran estrecha y eficazmente en foros internacionales y regionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Plus (ASEAN+), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Reunión Asia-Europa (ASEM).

Vietnam y Japón: Socios prioritarios el uno para el otro



En cuanto a las relaciones económicas, Japón es actualmente el mayor patrocinador de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), el socio de cooperación laboral más importante, el tercer mayor inversor y el cuarto socio comercial y turístico de Vietnam.

El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 52 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 11% en comparación con el mismo período de 2024. Solo en enero de 2026 alcanzó 4,87 mil millones de dólares, un incremento interanual del 27,7%.

Cifras acumuladas hasta finales de enero de 2026 indican que Japón cuenta con 5.722 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital total ascendente a 78,9 mil millones de dólares, lo que lo sitúa en el tercer lugar entre 153 países y territorios con negocios en el país indochino. La nación del Sol Naciente es también el mayor proveedor de AOD para Vietnam, con una suma hasta el cierre del año fiscal 2025 de cerca de 2,55 billones de yenes, equivalente a más de 23 mil millones de dólares, lo que representa más del 26% del total de los acuerdos de préstamos extranjeros firmados por el Gobierno.

Además de la cooperación económico-comercial, ambos países colaboran eficazmente en ámbitos como cultura, educación-formación, salud, turismo, asuntos laborales y cooperación a nivel local. Vietnam constituye el mayor proveedor de trabajadores para Japón con unas 310.000 personas; solo en los primeros tres meses de 2026, cerca de 14.000 vietnamitas han ido a trabajar al país insular.

El número de estudiantes vietnamitas en Japón supera actualmente los 51.000. En 2025, las visitas de japoneses a Vietnam superaron las 810.000, mientras que las de vietnamitas a Japón fueron de unas 680.000. La comunidad de vietnamitas residentes en Japón ya supera las 680.000 personas, siendo la segunda comunidad extranjera más grande en ese país.

Promover sectores potenciales de cooperación entre Vietnam y Japón



En medio de la compleja evolución de la situación regional y mundial, la visita oficial de Takaichi a Vietnam, del 1 al 3 de mayo venidero, tiene un significado especial, confirmando la determinación de ambos países de caminar juntos por la paz, la estabilidad y el desarrollo. Según el embajador de Hanoi en Tokio, Pham Quang Hieu, la elección de la dirigente a Vietnam como el primer país de la región para visitar tras su reelección demuestra que Vietnam ocupa una posición sumamente importante en la política regional de Japón.

Se prevé que en el marco de la visita, ambas partes se centrarán en intercambiar sobre áreas alineadas con sus prioridades y el desarrollo de fortalezas complementarias, tales como economía, ciencia-tecnología, innovación, garantía de cadenas de seguridad energética y alimentaria, cooperación en la producción de semiconductores, inteligencia artificial, transición verde, desarrollo de recursos humanos de alta calidad, turismo, cooperación local, intercambio cultural, intercambio pueblo a pueblo y coordinación en asuntos regionales e internacionales de interés mutuo.

Del 15 al 16 de noviembre de 2025, se celebró un festival de intercambio cultural budista entre Vietnam y Japón en el Complejo Turístico Nacional de Tam Chuc, en la provincia de Ninh Binh, con la participación de miles de monjes, seguidores budistas y visitantes. (Foto: VNA)

Quang Hieu evaluó que la cooperación en ciencia-tecnología, transformación digital, transición verde, innovación, inteligencia artificial, seguridad energética y fortalecimiento de las cadenas de suministro está emergiendo como un punto brillante con un potencial enorme. Japón tiene fortalezas en tecnología avanzada, gestión moderna, industria de semiconductores, inteligencia artificial, energía limpia y finanzas verdes; mientras que Vietnam posee un entorno económico dinámico, recursos humanos jóvenes y un fuerte espíritu de innovación. Esta complementariedad crea una base favorable para que ambas partes expandan su cooperación en el futuro, especialmente en transferencia de tecnología, formación de personal de alta calidad, proyectos verdes, transición energética, infraestructura digital y finanzas sostenibles./.