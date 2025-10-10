Abre sus puertas la Feria Internacional de Regalos y Artesanía de Hanoi 2025

Hanoi (VNA)- La 15.ª edición de la Feria Internacional de Regalos y Artesanía de Hanoi 2025 (Hanoi Giftshow 2025) se inauguró el 9 de octubre en el Centro de Exposiciones Nacional de Arquitectura, Urbanismo y Construcción del Departamento municipal de Industria y Comercio.

Se trata de una oportunidad para que las empresas y los talleres promuevan sus productos, busquen socios, amplíen sus mercados y reanuden la producción en medio de las dificultades económicas tanto globales como nacionales.

Los estands están organizados en categorías como: laca, muebles de madera, productos de mimbre y caña, cerámica, bordados, textiles, seda de gusano de seda, grabados en madera, incrustaciones de concha, productos de bronce, piedra y productos OCOP (Cada comuna, un producto), con diseños creativos de alto valor económico y artístico.

Hanoi Giftshow 2025 cuenta con 450 estands de empresas nacionales e internacionales, y se espera que atraiga a más de 18.000 visitantes para intercambiar y realizar transacciones, tanto de manera presencial como en línea.

A lo largo de sus 14 ediciones, Hanoi Giftshow ha consolidado su rol como una feria artesanal de renombre en la región Asia-Pacífico, atrayendo a más de 2.200 empresas de más de 30 países, con más de 150.000 visitantes, generando miles de contratos y contribuyendo positivamente al crecimiento de las exportaciones de artesanía.

Actualmente, Hanoi alberga más de 1.350 aldeas artesanales, con alrededor de 176.000 hogares dedicados a oficios artesanales, lo que representa el 45% del total de aldeas artesanales del país.

Los productos artesanales de la capital son muy diversos y competitivos, exportándose a grandes mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Rusia y Oriente Medio.

La feria se lleva a cabo del 9 al 12 de octubre de 2025./.