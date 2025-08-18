80.º aniversario del Día Nacional: Fuerza que impulsa a Vietnam desde cenizas de la guerra

Nueva Delhi (VNA)- Con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam, el exagregado militar de la India en Hanoi, general P.K. Chakravorty, compartió sus recuerdos y reflexiones sobre la importancia histórica de este evento y las relaciones de cooperación en defensa entre Vietnam e India.



General P.K. Chakravorty, exagregado militar de la India en Hanoi. Foto: Ngoc Thuy - VNA



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi, Chakravorty, quien trabajó en la nación indochina entre 1996 y 1999, expresó su profunda impresión por la vitalidad del país y su desarrollo.



Señaló que la Revolución de Agosto de 1945 fue el primer paso hacia la reunificación de Vietnam, destacando el discurso del Presidente Ho Chi Minh el 2 de septiembre como una fuente de inspiración para el pueblo.



Chakravorty también destacó cómo Vietnam, tras más de un siglo de lucha, logró superar las adversidades de la guerra y se alzó como una nación fuerte, con más de 100 millones de habitantes y una economía en crecimiento, con un PIB de más de 476 mil millones de dólares. El comercio bilateral se aproximó a los 15 mil millones de dólares.



En cuanto a las similitudes entre los movimientos de independencia de la India y Vietnam, el General señaló que ambos pueblos compartieron una fuerte voluntad y movilización popular, aunque con diferencias en los opresores. La India luchó contra el colonialismo británico, mientras que Vietnam enfrentó varias potencias, incluidas Francia y Estados Unidos.



Destacó figuras clave como Ho Chi Minh en Vietnam y Mahatma Gandhi en la India, quienes guiaron sus respectivos pueblos hacia la independencia.



El general Chakravorty también resaltó que la Revolución de Agosto enseñó a los vietnamitas valores fundamentales como la unidad, la cooperación y la creatividad, siempre poniendo por encima los intereses nacionales y la soberanía.



Tras la reunificación, Vietnam adoptó reformas económicas y se integró en organizaciones internacionales como la OMC y la ASEAN, impulsando su crecimiento y consolidando su papel en la escena global.



Expresó su admiración por el espíritu nacionalista de Vietnam, que sigue vivo en todos los aspectos de la vida cotidiana, y deseó al país un futuro próspero, manteniendo su crecimiento económico, seguridad y relaciones diplomáticas positivas./.