80.º aniversario del Día Nacional: El desfile popular refleja el espíritu de unidad nacional

Hanoi (VNA) - Tras el imponente desfile militar de las fuerzas armadas, trece bloques populares marcharon frente a la tribuna en el acto conmemorativo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre, transmitiendo un poderoso mensaje de unidad, orgullo patriótico y determinación hacia el desarrollo nacional.

El bloque representativo de las 54 etnias vietnamitas desfilando frente a la tribuna. (Foto: VNA)

Participaron en el desfile representantes del Frente de Patria de Vietnam (FPV), las 54 etnias del país, veteranos de guerra, exmiembros de la Seguridad Pública Popular, trabajadores, campesinos, intelectuales, periodistas, empresarios, mujeres, comunidades vietnamitas en el exterior, jóvenes, así como representantes del ámbito cultural y deportivo. Cada bloque simbolizó una parte esencial de la historia y presente de Vietnam, reafirmando la voluntad colectiva de construir una nación fuerte, moderna y próspera.

Encabezando la marcha, el bloque del FPV reafirmó su papel como símbolo de la gran unidad nacional y como sólido vínculo entre el Partido, el Estado y el pueblo. Le siguió el bloque representativo de las 54 etnias vietnamitas, reflejo vibrante de la diversidad cultural y la convivencia armoniosa en todo el territorio nacional.

Los bloques de veteranos y exmiembros de la Seguridad Pública Popular evocaron el espíritu heroico de lucha y sacrificio por la independencia y la paz, mientras que los bloques de trabajadores y campesinos reafirmaron su papel clave en el desarrollo económico del país.

Los intelectuales y periodistas pusieron de relieve la importancia del conocimiento, la creatividad y la transformación digital en la era moderna. El bloque empresarial, por su parte, reflejó la energía y el liderazgo del sector privado, clave en la integración internacional.

Las mujeres vietnamitas, con su legado de valentía, resiliencia y compromiso, reafirmaron su papel fundamental en la sociedad actual. El bloque de los vietnamitas residentes en el extranjero representó el fuerte lazo con la patria y su valiosa contribución al desarrollo nacional desde más de 130 países y territorios.

Los jóvenes desfilaron con entusiasmo y determinación, expresando la confianza de una generación preparada para asumir los desafíos del presente y del futuro. Finalmente, el bloque de Cultura y Deporte destacó el papel vital de estos sectores en la preservación de la identidad nacional y el enriquecimiento de la vida espiritual del pueblo.

Con su colorido, emoción y diversidad, el desfile popular complementó de forma armoniosa la solemnidad del desfile militar. Juntos, ofrecieron una imagen vívida de un Vietnam unido, resiliente y lleno de esperanza.

El evento fue una clara expresión del vínculo indestructible entre el pueblo, el Partido y las fuerzas armadas; y una reafirmación del espíritu inmortal de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, que sigue inspirando al país en su camino hacia un desarrollo integral, sostenible e independiente en la nueva era.

La Agencia Vietnamita de Noticias continuará informando sobre los actos conmemorativos por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional./.