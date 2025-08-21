80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam: Victoria de los pueblos progresistas y amantes de libertad

Argel (VNA)- Mourad Lamoudi, representante del Frente de Liberación Nacional de Argelia (FLN), envió las felicitaciones del Secretario General del FLN al Partido Comunista de Vietnam (PCV) y al pueblo de la nación indochina por el 80.º aniversario de su independencia, reafirmando que su organización siempre valora y desea fortalecer y expandir las relaciones tradicionales de amistad con el PCV.



Mourad Lamoudi, representante del Frente de Liberación Nacional de Argelia (Fuente: VNA)



Con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre, Mourad Lamoudi respondió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los logros destacados de Vietnam en estas ocho décadas, las relaciones tradicionales de amistad entre ambos países y las perspectivas de cooperación en el futuro.



El representante del FLN elogió los grandes logros de Vietnam desde la reunificación del país. Destacó que, bajo el liderazgo del Partido Comunista y con la política de renovación y la unidad del pueblo, Vietnam ha logrado un desarrollo "milagroso" en numerosos campos, desde el desarrollo humano, la industria y la agricultura hasta la urbanización.



Señaló que visitó Ciudad Ho Chi Minh en abril de 2025 y quedó impresionado por la vitalidad y modernidad de esta urbe, considerándola como un ejemplo tangible de las políticas correctas que han sentado las bases sólidas para el desarrollo de Vietnam.



En cuanto a las relaciones bilaterales, Mourad Lamoudi afirmó que la amistad entre Vietnam y Argelia se forjó en medio de las luchas revolucionarias, cuando ambos movimientos de liberación nacional comenzaron a contactarse en la década de 1950. En 1958, la República Democrática de Vietnam fue uno de los primeros países en reconocer al Gobierno Provisional de la República de Argelia.



Acontecimientos significativos como la visita a Vietnam de la selección nacional de fútbol del FLN a finales de 1959 o el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962 sentaron las bases firmes para la amistad entre ambos países.



Actualmente, ambos partidos están avanzando en un documento de cooperación que servirá como base para profundizar y fortalecer aún más la relación, consolidando la hermandad entre los dos pueblos.



En ocasión del Día Nacional de Vietnam, el representante del FLN envió sus mejores deseos al Partido, al Estado y al pueblo vietnamita, expresando su confianza en nuevos éxitos para el país sudesteasiático en su camino hacia el desarrollo.



Subrayó que la victoria de Vietnam es también el triunfo de Argelia y de todos los pueblos progresistas y amantes de la libertad en el mundo. La victoria en Dien Bien Phu y la lucha de resistencia del pueblo vietnamita contra Estados Unidos siempre serán una fuente de orgullo común para los pueblos que luchan por la independencia y la libertad./.