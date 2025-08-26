80.º Aniversario del Día Nacional: Comunidad vietnamita en Laos mira hacia su Patria

Vientiane (VNA) – Con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), la Embajada de Vietnam en Laos organizó el 25 de agosto una serie de actividades significativas bajo el lema “Orientación hacia la Patria”, reuniendo a miembros de la comunidad de connacionales que viven, trabajan y estudian en el país vecino.



La comunidad vietnamita formó el número "80" para celebrar el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam. Foto: VNA



En un ambiente solemne, funcionarios y empleados de la Embajada, junto a sus familias, participaron en la ceremonia de izamiento de la bandera y entonaron el himno nacional.



Uno de los momentos más destacados fue la formación del número “80” en la Plaza Patouxay de Vientiane, un gesto simbólico de unidad y orgullo nacional que contó con la entusiasta participación de numerosos vietnamitas residentes en Laos.



Vestidos con ao dai (traje tradicional de Vietnam) y agitando banderas, los asistentes capturaron el momento en fotografías conmemorativas, manifestando así su profundo vínculo con la tierra natal. Las celebraciones de este año fortalecieron aún más los lazos entre los vietnamitas en el extranjero, reavivaron el recuerdo de la historia nacional y reafirmaron la sólida amistad entre Vietnam y Laos./.