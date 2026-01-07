80 años del Parlamento de Vietnam: Pilar de la estabilidad política y el desarrollo sostenible

Nueva Delhi (VNA)- El experto Rup Narayan Das, exfuncionario de la Cámara Baja de la India, destacó el papel de la Asamblea Nacional de Vietnam en el mantenimiento de la estabilidad política, el fortalecimiento de la gobernanza nacional y la creación de una base para el desarrollo sostenible del país en un contexto global marcado por muchas incertidumbres.

El experto Rup Narayan Das, exfuncionario de la Cámara Baja de la India, en una conferencia. (Foto: VNA)

"Si no hay estabilidad, no puede haber crecimiento económico, no se puede mejorar el nivel de vida ni la calidad de vida de las personas. En este sentido, la Asamblea Nacional de Vietnam ha desempeñado muy bien su papel histórico", subrayó Rup Narayan Das en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Delhi con motivo del 80.º aniversario de las primeras elecciones generales en el país indochino (6 de enero de 1946 - 2026).



Aunque el modelo político de cada país tiene sus características propias, la Asamblea Nacional, ya sea en Vietnam o en la India, juega un papel clave en la creación de un espacio para el diálogo, el debate y la resolución de diferencias de opinión dentro del marco institucional, observó.

Opinó que este mecanismo parlamentario es el que ayuda a mantener la estabilidad política a largo plazo, limita los choques institucionales y asegura el funcionamiento continuo del aparato del Estado.



Valoró especialmente el hecho de que Vietnam mantenga elecciones periódicas, regulares y sistemáticas. Según él, estas son de particular importancia para garantizar que el proceso de transición de poder se realice de manera pacífica, ordenada y sin interrumpir las políticas clave del país.



Además, destacó que la Asamblea Nacional de Vietnam y el Partido Comunista de Vietnam han jugado un papel fundamental en asegurar esa estabilidad, a través de un mecanismo de liderazgo que es sucesivo, continuo y adaptable a los cambios tanto a nivel nacional como internacional.



Rup Narayan Das subrayó el papel de Vietnam en la región de Asia-Pacífico como un centro de producción importante en diversos sectores como textiles, electrónica y su participación cada vez más profunda en sectores de alta tecnología, incluidos los semiconductores y dispositivos electrónicos.



Estos logros, dijo, están estrechamente relacionados con el proceso de formación y desarrollo de la Asamblea Nacional de Vietnam, una institución que no deja de perfeccionarse, y que ha mejorado su efectividad en la legislación, la supervisión y la toma de decisiones sobre cuestiones clave del país. /.