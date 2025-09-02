80 años del Día Nacional de Vietnam: Millones de corazones en un mismo latido

Hanoi (VNA) - No solo en Hanoi, sino en todas las regiones de Vietnam, millones de corazones latieron hoy al unísono con el gran desfile conmemorativo por el 80º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre), como un recordatorio al glorioso pasado, una apreciación a la paz actual y una consolidación de la confianza en un futuro brillante para la Patria.

Los pobladores saludan a las formaciones de tanques y vehículos blindados. (Foto: VNA)



Desde la noche del 1 de septiembre, muchos pobladores residentes en las regiones montañosas, el centro y el sur del país se congregaron en la Plaza Ba Dinh de Hanoi y a lo largo de las calles por donde pasaba el desfile.



Nguyen Van Luu (64 años, provincia de Phu Tho) compartió: “Ya tengo muchos años, pero nunca en mi vida había visto un desfile en persona. Mi esposa y yo vinimos ayer por la tarde, solo para ser parte de la atmósfera por el Día de la Independencia”.



Mientras, Le Thi Hai (66 años, provincia de Thanh Hoa) también se emocionó: "Solo sucede una vez cada 80 años. Aunque soy mayor, quería verlo con mis propios ojos".



A pesar de tener asientos prioritarios, muchos veteranos permanecieron despiertos toda la noche en las calles alrededor de la Plaza Ba Dinh y por donde pasaba el desfile. Nadie se sentía cansado, porque en sus corazones reposaba el espíritu del Día de la Independencia y la alegría de vivir hoy en paz.



Nguyen Van Mac (69 años, provincia de Ninh Binh), un exsoldado, dijo que la participación en la ceremonia le llena de inmenso orgullo y emoción.



El veterano Ngo Thanh Be (ciudad de Da Nang), que participó en la Campaña Ho Chi Minh, expresó: "La celebración es grandiosa y la gente está entusiasmada. Los pobladores confían absolutamente en el liderazgo del Partido y el Estado".

Todo Hanoi está resplandeciente con banderas y flores, y las fuerzas de seguridad y los voluntarios trabajan arduamente para asistir a los asistentes.



La veterana de guerra Nguyen Thi Dieu (provincia de Thanh Hoa) comentó: "Cuando llegamos a Hanoi, los voluntarios nos recibieron y nos guiaron con dedicación. Me siento llena de energía y felicidad, y amo a mi Patria".



Al sonar el Himno Nacional, todos los ciudadanos, desde ancianos y veteranos hasta los niños, se pusieron de pie, con la mirada fija en la ondeante bandera nacional. El solemne canto resonó entre la multitud, y muchos se emocionaron hasta las lágrimas.



Pham Thi Thanh Phuong (93 años, Hanoi), una veterana que luchó en dos guerras de resistencia, compartió: "Mis hijos me aconsejaron que me quedara en casa a ver el acto conmemorativo por televisión, pero decidí salir a la calle para saludar a la bandera con todos".



No solo la generación precedente, sino también los jóvenes se sienten llenos de orgullo. Nguyen Thi Nga (26 años, provincia Bac Ninh) dijo: "Cuando sonó el Himno Nacional, mi corazón se conmovió. La ceremonia me ayudó a sentir más profundamente los sacrificios de nuestros antepasados y a estar más decidida a esforzarme por coadyuvar al desarrollo nacional".



Cada paso del desfile, cada himno heroico de esta mañana tocó el corazón de cada vietnamita. La imagen de las poderosas columnas militares y los equipos modernos que marcharon por la Plaza Ba Dinh no solo mostró la fuerza de la nación, sino que también reafirmó la dignidad de Vietnam ante los amigos internacionales.



Ochenta años han pasado, pero la épica canción del otoño de la independencia sigue resonando, instando a cada generación a seguir adelante. La multitud que se unió al paso hoy es una poderosa evidencia: la fuerza de la nación reside en millones de corazones que comparten el mismo anhelo./.