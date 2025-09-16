80 años de VNA: Símbolo vivo de solidaridad y amistad entre Vietnam y Camboya

Phnom Penh (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) es una fuente de información oficial y confiable, además de un importante puente de conexión para cultivar la amistad entre Vietnam y Camboya, compartieron varios funcionarios y amigos camboyanos con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la VNA (15 de septiembre de 1945-2025).



Samdech Heng Samrin, presidente honorario del Consejo Asesor Supremo del Rey y presidente honorario del Partido Popular de Camboya. Foto: Quang Anh - VNA



En una entrevista concedida a la VNA, Samdech Heng Samrin, presidente honorario del Consejo Asesor Supremo del Rey y presidente honorario del Partido Popular de Camboya (CPP), evaluó que en los últimos 80 años, la VNA ha crecido sin cesar, convirtiéndose en una voz confiable y de prestigio para Vietnam.



La agencia ha contribuido significativamente a la promoción, educación y conexión tanto de la población vietnamita como de sus amigos internacionales. "En particular, la estrecha y duradera relación entre la VNA y la Agencia Camboyana de Noticias (AKP) se ha convertido en un símbolo vivo de la solidaridad y la amistad tradicional entre los dos pueblos”, enfatizó.



El funcionario expresó su confianza en que la VNA continuará desarrollándose con fuerza en el futuro, proporcionando información veraz y oportuna al público. Al mismo tiempo, manifestó su esperanza de que se fortalezca la cooperación informativa con la AKP, lo que contribuirá a profundizar la amistad y la colaboración multifacética entre Camboya y Vietnam.



Enviando sus felicitaciones a la VNA por su 80.º aniversario, Heng Samrin consideró que la agencia seguirá creciendo con fuerza y siendo un orgullo para el pueblo vietnamita.



Por su parte, Eng Kok Thay, secretario de Estado de la Oficina del Gabinete del Gobierno Real de Camboya, y experto político e histórico, también reconoció y valoró los grandes logros de la VNA en sus 80 años de desarrollo, así como los resultados de su cooperación con la AKP durante casi medio siglo.



El funcionario camboyano expresó su confianza en que la VNA seguirá cosechando muchos éxitos y continuará difundiendo información precisa y positiva sobre el progreso del país y del pueblo de Vietnam, así como transmitiendo noticias sobre la comunidad internacional a sus lectores.



Asimismo, deseó que la VNA siga alcanzando mayores logros en la nueva era de Vietnam, así como una excelente relación de cooperación con la AKP en el futuro./.