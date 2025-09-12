Londres (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) es la fuente oficial, oportuna y precisa de información sobre Vietnam, desempeñando un papel fundamental en la transmisión de la imagen del país al mundo, afirmó Kyril Whittaker, investigador sobre la nación indochina y miembro del Partido Comunista Británico.

Kyril Whittaker, investigador sobre Vietnam y miembro del Partido Comunista Británico (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida a reporteros de la VNA en Londres, Whittaker destacó que la VNA es un “archivo histórico” valioso. Con publicaciones como Vietnam News, VietnamPlus y Vietnam Pictorial, la agencia permite a lectores internacionales acceder a información completa y veraz sobre la política, economía, cultura y sociedad de Vietnam, contribuyendo a refutar interpretaciones erróneas sobre el país.

De acuerdo con el experto británico, en un contexto donde las redes sociales difunden muchas noticias falsas, la VNA mantiene la precisión, objetividad y orientación correctiva, siguiendo la línea editorial del Presidente Ho Chi Minh: la prensa debe servir al pueblo y fundamentarse en la ética revolucionaria. Esto garantiza la posición especial de VNA dentro del periodismo revolucionario vietnamita.

Respecto a la información exterior, Whittaker valoró que las publicaciones multilingües como Le Courrier du Vietnam y Vietnam News Daily confirman el papel pionero de la VNA en la promoción internacional de la imagen del país. El equipo de corresponsales en el extranjero actúa como “embajadores culturales”, promoviendo el intercambio, entendimiento y cooperación entre Vietnam y la comunidad internacional.

Subrayó además la adaptación exitosa de la VNA en la era digital. Sus portales web tienen interfaces amigables, accesibles y evitan la saturación publicitaria o contenido disperso. En un contexto donde los jóvenes leen poco prensa tradicional, la VNA ha desarrollado campañas innovadoras para mantener su prestigio y audiencia.

Para el investigador, tras sus 80 años de historia, con una red amplia de corresponsales y un vasto archivo, la VNA posee bases sólidas para superar los retos del periodismo moderno, reafirmando su posición como fuente responsable, precisa y valiosa para la comunidad internacional y el pueblo vietnamita./.