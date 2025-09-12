80 años de la VNA: Un puente que fortalece la amistad Vietnam – Laos

Vientiane (VNA)- A lo largo de 80 años de construcción y desarrollo (15/9/1945 – 2025), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) no solo ha acompañado a su país en cada etapa histórica, sino que también ha contribuido a cultivar la amistad fiel y duradera con Laos.



El académico, profesor y doctor Boviengkham Vongdara, ministro de Tecnología y Comunicación y presidente de la Asociación de Amistad Laos–Vietnam. (Fuente: VNA)



En declaraciones a corresponsales de la VNA en Vientián, dirigentes laosianos subrayaron el papel especial de la agencia en la causa revolucionaria de ambos países.



El académico, profesor y doctor Boviengkham Vongdara, ministro de Tecnología y Comunicación y presidente de la Asociación de Amistad Laos–Vietnam, afirmó que la VNA es un órgano de prensa con una trayectoria gloriosa, presente desde los años de resistencia contra el colonialismo y el imperialismo.



Sus periodistas se adentraron en los campos de batalla para registrar imágenes e informaciones históricas de gran valor, transmitidas al pueblo y a la comunidad internacional.



En la era de la comunicación digital, la VNA sigue renovándose, aplicando la innovación tecnológica y diversificando las plataformas, incluidas las redes sociales, lo que permite a los ciudadanos acceder a información rápida y precisa.



El ministro Boviengkham destacó la profesionalidad y objetividad de los corresponsales de la VNA en Laos, considerándolos un “puente informativo” que refuerza la confianza y el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane. (Fuente: VNA)

Desde la perspectiva diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane, subrayó que la VNA, con su valiosa trayectoria, ha desempeñado un papel crucial como voz oficial del Partido y del Estado vietnamitas, además de servir de enlace entre el Gobierno y la población.



Definió a la agencia como un “testigo histórico” confiable en la relación especial Vietnam–Laos, forjada en los años de lucha contra los enemigos comunes.



El canciller Thongsavanh afirmó que, dentro de esta amistad ejemplar y cooperación integral, la VNA cumple una misión esencial: difundir y profundizar el conocimiento público sobre una relación única en el mundo.



Expresó su esperanza de que, en el futuro, la agencia continúe transmitiendo a las nuevas generaciones el significado de esta relación especial, considerada un patrimonio común invaluable de ambos pueblos.



Con motivo del 80.º aniversario de la VNA, los dirigentes laosianos enviaron sus más sinceras felicitaciones y expresaron confianza en que la agencia seguirá cumpliendo con excelencia sus tareas políticas, contribuyendo al desarrollo próspero de Vietnam y consolidando el papel de puente que preserva y engrandece la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos, perdurable y floreciente por siempre./.