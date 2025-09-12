80 años de la VNA: Pionera en la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial

Seúl (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) celebra este 2025 su 80.º aniversario, consolidándose como una agencia pionera en la transformación digital y el uso innovador de la inteligencia artificial (IA) en la región Asia-Pacífico, destacó el presidente de la Agencia Yonhap de Corea del Sur, Hwang Dae Il, durante una entrevista en Seúl.

Hwang Dae-il, presidente de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, concede una entrevista a la VNA en Séul. (Foto: VNA)

Con una extensa red que supera los mil reporteros en todo el país y 30 oficinas en el extranjero, la VNA se ha posicionado como la principal fuente de información oficial y confiable para Vietnam y una referencia para medios internacionales, incluido Yonhap.

Hwang valoró especialmente la diversidad y rapidez de sus productos informativos, que contribuyen a una cobertura precisa y oportuna tanto para el público nacional como global.

En cuanto a la cooperación, desde 1992 Yonhap y VNA han trabajado estrechamente para promover el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Corea del Sur.

Según Hwang, esta colaboración se manifiesta en el intercambio de noticias, fotos, videos y actividades anuales de intercambio de personal. Destaca la organización conjunta en 2022 de una exhibición fotográfica con motivo del 30.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Durante la reciente visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur, ambas agencias firmaron un acuerdo para extender la cooperación y ampliar los servicios de noticias en idioma vietnamita de Yonhap, marcando un nuevo avance en la asociación estratégica.

El presidente de Yonhap resaltó también el liderazgo de la VNA en la implementación tecnológica, presentando en la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en Kuala Lumpur, en febrero de 2025, sus avances en sistemas digitales que abarcan desde la gestión de contenidos y análisis de datos hasta la traducción automática y verificación de información, elevando la calidad y relevancia de sus contenidos.

A nivel internacional, la VNA mantiene un papel activo como miembro permanente del Comité Ejecutivo de la OANA, organizando eventos importantes como la reunión de 2019 en Hanoi y obteniendo premios destacados, incluyendo el Premio OANA 2017-2018 y el primer lugar en la edición 2024, lo que refleja su creciente prestigio en la comunidad periodística regional y mundial./.