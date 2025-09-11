80 años de la VNA: Orgullo de una agencia nacional de noticias

Hanoi (VNA)- Luego de 80 años acompañando los grandes acontecimientos históricos de la nación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) se enorgullece de ser el único órgano de prensa condecorado con nobles títulos en tres ocasiones: Héroe del Trabajo en la Renovación (2001) y Héroe de las Fuerzas Armadas Populares (2005 y 2020), además de muchos otros méritos.

Este es un reconocimiento del Partido y el Estado vietnamitas a las enormes contribuciones de la VNA a las labores de comunicación y la causa de construcción y salvaguarda de la Patria.



Tres veces honrada con el título de Héroe



El 14 de junio de 2001, el jefe de Estado, Tran Duc Luong, firmó una decisión que otorgaba a la VNA el título de Héroe del Trabajo por sus excelentes logros durante el período 1989-1999.



Desde principios de la década de 1980, la VNA renovó audazmente el contenido y el formato de la información, amplió los modelos avanzados, criticó los fenómenos negativos de la sociedad y reflejó con prontitud las actividades del Partido y el Estado a favor de la multilateralización y diversificación.



La agencia creó un archivo fotográfico nacional con más de un millón de valiosas imágenes sobre la historia de la lucha revolucionaria y el Presidente Ho Chi Minh. En 2001, se había expandido a 35 publicaciones en cinco idiomas (inglés, francés, español, ruso y vietnamita) y estableció el Centro de Audiovisuales (1999), lo que marcó un nuevo paso en la producción de información multimedia.



El 17 de marzo de 2005, el presidente Tran Duc Luong firmó otra decisión que otorgaba el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la VNA por sus logros excepcionalmente destacados en la guerra de resistencia contra el imperialismo estadounidense.



La agencia noticiosa envió a más de 450 funcionarios clave al campo de batalla del sur, junto con cientos de cuadros, reporteros, editores de noticias y técnicos que se unieron a las tropas que luchaban en las contiendas en el sur, así como en Camboya y Laos. Casi 260 reporteros y técnicos del sector cayeron heroicamente, lo que representó más del 25% del personal de la VNA en tiempos de guerra y las cuatro quintas partes de los periodistas de todo el país que murieron.



El 1 de septiembre de 2020, el presidente del país, Nguyen Phu Trong, firmó una decisión que otorgaba el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la otrora “Thong tan xa Giai phong” (Agencia Informativa de Liberación, TTXGP), portavoz oficial y agencia de noticias del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur.



Fundada en 1960, TTXGP operó durante 15 años bajo las bombas, manteniendo el "flujo vital" de la información, reflejando la fuerza de los movimientos revolucionarios y desenmascarando las conspiraciones del enemigo. Durante la Campaña Ho Chi Minh, TTXGP, junto con los reporteros de “Viet Nam Thong tan xa” (VNTTX) -predecesora de la VNA-, siguió de cerca el campo de batalla, informando a tiempo y capturando momentos inmortales como el del "Tanque ocupando el Palacio de la Independencia" o "Reencuentro entre madre e hijo".



80 años épicos de la VNA



Durante 80 años de formación y desarrollo, la VNA se ha consolidado como un símbolo de la prensa revolucionaria, una plataforma que une la tradición heroica, el temple inquebrantable y el deseo de renovación.



Desde su fundación el 15 de septiembre de 1945, bajo la dirección del Presidente Ho Chi Minh, ha reafirmado su papel como agencia nacional de noticias, con la importante responsabilidad de proporcionar información oficial, orientar a la opinión pública y servir a los líderes del Partido y el Estado. Cada paso en su crecimiento deviene también un hito importante en el camino de construcción y salvaguarda de la Patria.



Ho Tien Nghi, exdirector general de la VNA, afirmó que, desde su nacimiento, la agencia tuvo dos tareas clave: proporcionar información oficial a todo el sistema de prensa y medios del país y ofrecer noticias de referencia a los altos dirigentes.



La VNA capta información estratégica gracias a su red de corresponsales en todas las provincias y ciudades vietnamitas y en muchos países, y también obtiene noticias de agencias de noticias internacionales, dijo, y aseguró que la historia de este órgano de prensa es una epopeya gloriosa que marca el papel pionero de una agencia de información estratégica del Partido y el Estado.



Durante la guerra de resistencia contra el imperialismo estadounidense, se abrieron muchos cursos de formación acelerada con el fin de reforzar rápidamente las fuerzas de apoyo al sur. Los reporteros de aquel entonces no solo se enfrentaron a feroces bombas y balas, sino que también tuvieron que luchar contra enfermedades, la escasez de equipos y malas condiciones laborales, evocó Tien Nghi.



El primer director general de la VNA, Tran Kim Xuyen, murió el 3 de marzo de 1947 mientras trasladaba equipos a la zona de resistencia. Muchos reporteros ocultaron la verdad a sus familias y se separaron de sus esposas e hijos para cumplir su misión. Ho Tien Nghi relató que muchos reporteros le pedían que enviara mensajes a sus familias antes de ir al frente.



"Muchos de nuestros colegas se fueron sin despedirse de sus familias. Me dijeron: 'Si ves a mis padres, a mi esposa y a mis hijos, diles que estoy bien'. Así que seguí la dirección y fui en bicicleta a cada casa para visitarlos. En ese entonces, no había regalos, solo un kilo de azúcar, una caja de leche para los ancianos o un paquete de dulces para los niños", recordó conmovido.



Los reporteros de la agencia fueron formados en política, ideología, conocimientos económicos, militares, diplomáticos y de defensa, convirtiendo a la VNA en una "gran escuela" donde crecieron muchas generaciones de periodistas.



Transformación hacia la era digital



El período 2008-2021 fue un punto de inflexión, ya que la VNA se enfrentó a la ola de transformación digital global. Nguyen Duc Loi, exdirector general de la agencia, dijo que fue un momento de grandes desafíos, pero también de oportunidades.



"Nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar de manera fuerte, drástica e integral para mantener nuestro papel como centro de información estratégica del Partido y el Estado, y para cumplir con las expectativas del público", sostuvo.



En 2008, nació el periódico electrónico VietnamPlus; en 2010, el canal de televisión de noticias VNews se lanzó oficialmente, convirtiendo a la VNA en una agencia de prensa multimedia. En 2014, se lanzaron muchos nuevos productos informativos y, en 2017, se puso en funcionamiento el sistema de operaciones multimedia de todo el sector, lo que transformó a la VNA en una de las agencias de prensa con la infraestructura tecnológica más avanzada de Vietnam.



Durante este tiempo, las actividades de información al exterior también se intensificaron. Para la Cumbre entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea en Hanoi en 2019, la VNA produjo casi cuatro mil productos informativos en diversos idiomas, proporcionando cobertura a medios nacionales e internacionales.



Actualmente, con una red de 30 corresponsalías en el extranjero y colaboraciones con unas 40 agencias noticiosas extranjeras, además de producir información en múltiples idiomas, la VNA es un importante puente de información que refuta las opiniones tergiversadas y lleva la imagen de Vietnam al mundo.



Lo que distingue a la VNA no es solo la innovación tecnológica, sino también su tradición de unidad y humanidad. Nguyen Duc Loi describió a la agencia como un "hogar cálido", donde las generaciones de periodistas se guían mutuamente, continuando el espíritu de quienes estuvieron antes.



A lo largo de ocho décadas, la VNA no solo ha sido testigo, sino que también ha contribuido a la historia del país. De una joven agencia de noticias a uno de los principales órganos de prensa multimedia, la VNA no solo hereda una gloriosa tradición, sino que también está lista para liderar en la era digital, siendo digna merecedora del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares./.