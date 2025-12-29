70 años de nexos Vietnam–Indonesia: Amplio potencial para asociación estratégica integral

Yakarta (VNA) –La elevación de los vínculos entre Vietnam y Indonesia al nivel de asociación estratégica integral, anunciada en este año, abre nuevas perspectivas para un desarrollo más sustancial, profundo y eficaz de la cooperación entre ambos países, declaró el embajador vietnamita en Indonesia, Ta Van Thong, a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



El embajador vietnamita en Indonesia, Ta Van Thong (Foto: VNA)



Indonesia fue el primer país del Sudeste Asiático en establecer oficialmente relaciones diplomáticas con Vietnam. Forjada por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Sukarno, la amistad tradicional entre ambas naciones ha sido consolidada a lo largo de las décadas por los dirigentes y los pueblos de los dos países, registrando avances notables en numerosos ámbitos, entre ellos la política, la economía, la defensa y los intercambios pueblo a pueblo, reflexionó el diplomático.



El 70.º aniversario de las relaciones bilaterales (30 de diciembre) constituye una ocasión importante para revisar este recorrido compartido, reafirmar la confianza mutua e inscribir la cooperación bilateral en un marco renovado. En este sentido, la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y de su esposa a Indonesia en marzo de 2025, por invitación del presidente Prabowo Subianto, marcó un hito histórico. Durante esta visita, Vietnam se convirtió en el primer socio estratégico integral de Indonesia dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), estableciendo un nuevo nivel en las relaciones bilaterales.



La cooperación económica y comercial sigue siendo uno de los pilares esenciales de las relaciones bilaterales. A pesar de un contexto económico mundial inestable, los intercambios Vietnam–Indonesia mantuvieron una dinámica positiva en 2025. Indonesia es actualmente el tercer socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN, mientras que Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los socios comerciales de Indonesia. En materia de inversión, Indonesia figura entre los 30 principales inversores extranjeros en el país indochino, con un capital acumulado cercano a los 700 millones de dólares.



Grandes grupos indonesios como Ciputra, Traveloka, Japfa Comfeed o Semen Indonesia Group ya están presentes en Vietnam, mientras que empresas vietnamitas como FPT, VinFast, Sunhouse o Era Blue desarrollan activamente sus actividades en Indonesia.



Las conexiones aéreas directas, reforzadas por la apertura en 2025 de nuevas rutas de Vietnam Airlines que enlazan Ciudad Ho Chi Minh con Bali y Hanoi con Yakarta, también favorecen los intercambios bilaterales.



Estos resultados reflejan el considerable potencial de la cooperación bilateral. Ambos países cuentan con ventajas complementarias, siendo Indonesia el mayor mercado del Sudeste Asiático y la 16.ª economía mundial. Sectores como los productos certificados halal, la agricultura, la energía, las altas tecnologías, la economía digital, los vehículos eléctricos, la industria farmacéutica y los equipos médicos ofrecen amplios márgenes de desarrollo.



Para materializar este potencial, ambas partes están llamadas a reforzar el diálogo político y normativo, armonizar las normas comerciales, mejorar los procedimientos de certificación, fomentar las asociaciones empresariales, fortalecer el desarrollo de los recursos humanos, el intercambio de expertos y la transferencia de tecnologías.



En un contexto regional e internacional marcado por profundas transformaciones, la asociación estratégica integral Vietnam–Indonesia se apoya en bases sólidas, en particular un programa de acción para el período 2025-2030, centrado en la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, la economía digital y la transición verde.



La cooperación en defensa y seguridad, así como la coordinación multilateral en el seno de la ASEAN y en marcos regionales seguirá desempeñando un papel importante.



Asimismo, frente a los desafíos del cambio climático, Vietnam e Indonesia pueden reforzar su colaboración en los ámbitos de las energías renovables y el desarrollo de una economía verde y sostenible, según el embajador./.