50 años de la Reunificación Nacional: Prensa Latina se conmueve con viaje épico de un veterano vietnamita

La Habana (VNA)- La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina publicó un artículo destacando el viaje inspirador del veterano vietnamita Tran Van Thanh, quien recorre más de 1.200 kilómetros en motocicleta desde la ciudad de Vinh, en el centro del país, hasta Ciudad Ho Chi Minh, a fin de asistir a los actos por el 50 aniversario de la Reunificación Nacional (30 de abril).

Tran Van Thanh recorrió más de 1.200 kilómetros en motocicleta desde la ciudad de Vinh, en el centro del país, hasta Ciudad Ho Chi Minh, a fin de asistir a los actos por el 50 aniversario de la Reunificación Nacional (Fuente: Prensa Latina)

El texto resalta la imagen del septuagenario con su desgastado uniforme militar, una bandera nacional ondeando en su motocicleta curtida por los años, y su equipaje minimalista: una maleta con ropa y utensilios de cocina.

A sus 76 años, este excombatiente del Batallón K3-Tam Đao (1968-1974) que defendió la antigua Ciudadela de Quang Trị - uno de los campos de batalla más feroces de la guerra - se ha convertido en fenómeno viral en las redes sociales, donde recibe constantes muestras de apoyo.

“Ahora dondequiera que vaya todos me conocen. No me cobraron nada cuando fui al restaurante y me invitaron a unas bebidas. Todos me animaron y apoyaron”, citó Prensa Latina al propio veterano.

Van Thanh partió el 17 de abril recorriendo entre 150-200 km diarios. Su ruta incluye escalas conmovedoras: el cementerio de Vinh Linh y la antigua zona de combate en Quang Trị, donde rindió homenaje a sus compañeros caídos.

A pesar de una caída en el camino, el veterano afirma sentirse bien. Su viaje simboliza la conexión entre el pasado heroico y el Vietnam actual, inspirando a lectores internacionales./.