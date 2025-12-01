Hanoi (VNA)- Con motivo del 50 aniversario de la fundación de la República Democrática Popular de Laos, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, escribió el artículo titulado “50 años de la República Democrática Popular de Laos: Firmeza, sabiduría y logros que llevan huella de la época”. A contiuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) se complace en presentar el texto íntegro del artículo, publicado por la prensa laosiana.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (Foto: VNA)

Hace 50 años, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezado por el presidente Kaysone Phomvihane, el hermano pueblo multiétnico de Laos se alzó en insurrección, tomó el poder para el Pueblo, derrocó el régimen monárquico, liberó completamente al país del yugo del régimen feudal y del imperialismo y colonialismo, dando a luz a la República Democrática Popular de Laos. Se trata de un hito glorioso que abre una nueva era en la tierra de la flor de Champaca, la era de la independencia, la libertad y la construcción de una sociedad justa y civilizada, donde el pueblo multiétnico de Laos es verdaderamente dueño de su propio destino.



Con sus raíces en el Partido Comunista de Indochina, fundado en 1930, con un lineamiento correcto y creativo, con la firmeza y sabiduría; promoviendo la tradición de lucha revolucionaria valiente y persistente del pueblo multiétnico de Laos; y con el apoyo y la ayuda de amigos internacionales, incluida la asistencia enorme, sincera y desinteresada del Partido, Estado y pueblo de Vietnam; el PPRL dirigió firmemente el barco de la revolución laosiana a través de tempestades, logrando victorias grandes, integrales y sólidas. Después de casi 40 años de implementar la política de renovación, partiendo de una economía agrícola acosada por bloqueos y embargos, Laos emergió con fuerza como una nación independiente y económicamente autónoma; de ser un país que principalmente importaba bienes del extranjero, Laos se convirtió en un país exportador de productos agrícolas. La situación sociopolítica es estable, la defensa y seguridad nacional se mantienen firmes, la economía crece, la vida del pueblo mejora constantemente y el ingreso per cápita se multiplicó casi 20 veces en 40 años. Hasta la fecha, el PPRL mantiene relaciones con más de 150 partidos políticos en el mundo, Laos establece relaciones diplomáticas con 151 países, cuenta con 41 sedes de Embajadas de Laos en decenas de naciones y es miembro de numerosas organizaciones internacionales. La exitosa organización de varias conferencias internacionales importantes es un testimonio del gran y orgulloso cambio de la hermosa nación de Laos.



En los últimos años, bajo el liderazgo del PPRL, encabezado por su secretario general y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el Partido, Estado y pueblo laosianos implementaron resueltamente la Resolución del XI Congreso Nacional del PPRL, llevando al país a superar numerosas dificultades y desafíos, especialmente durante la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, manteniendo la estabilidad política, consolidando la unidad nacional, impulsando el crecimiento socioeconómico, mejorando la vida del pueblo y elevando incesantemente la posición de Laos en la escena internacional. Simultáneamente, mediante la implementación constante de la visión estratégica de construir el país como un “estado conectado”, fortaleciendo la inversión en infraestructura de conectividad, desarrollando corredores económicos y, recientemente, reorganizando el modelo del sistema político, el hermano Partido, Estado y pueblo de Laos están generando un nuevo impulso para el crecimiento, expandiendo el espacio de desarrollo, permitiendo a Laos participar más profundamente en las corrientes económicas regionales y afirmando la firmeza integradora de una nación en desarrollo dinámica.

La trayectoria de 50 años de la fundación de la República Democrática Popular de Laos es suficientemente extensa como para demostrar la firmeza, sabiduría, estatura y el liderazgo del PPRL como factor decisivo de todas las victorias de la revolución laosiana. El PPRL ha guiado al pueblo multiétnico de Laos hacia el triunfo en la lucha por la liberación nacional en el pasado, así como en la causa de construcción y defensa nacional en la actualidad, grabando hitos gloriosos en la historia heroica de la nación laosiana. La práctica histórica también muestra que los logros de la Revolución laosiana y la Revolución vietnamita llevan marcada la huella de la contribución importante y efectiva de cada Partido, Estado y pueblo del otro país. En su discurso de felicitación al IV Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores de Vietnam (en 1976), el presidente Kaysone Phomvihane afirmó: “En todo éxito de la revolución laosiana hay una contribución directa de la revolución vietnamita”. Siendo dos países vecinos cercanos, con relaciones de amistad y una tradición de apego y apoyo mutuo en el espíritu de “compartir todo lo posible”; el PPRL y el PCV comparten el origen común del Partido Comunista de Indochina, cultivado con dedicación por el Presidente Ho Chi Minh, el presidente Kaysone Phomvihane y el presidente Souphanouvong. A lo largo de la historia de cada nación, desde su fundación, los dos Partidos siempre están unidos, liderando a los ejércitos y pueblos de los dos países “hombro con hombro”, compartiendo dificultades con la voluntad férrea de “nada es más precioso que la independencia y la libertad”, derrotando al enemigo común, logrando la victoria completa y liberando a sus respectivas naciones; al mismo tiempo, trabajando juntos para edificar, construir y desarrollar el país en la nueva situación. El evento histórico crucial de la fundación de la República Democrática Popular de Laos el 2 de diciembre de 1975 tuvo un papel y una contribución no menor derivada de la victoria completa de la revolución vietnamita, la liberación del Sur y la reunificación nacional el 30 de abril de 1975. A la inversa, la victoria de la guerra de resistencia contra la invasión para liberar el Sur y reunificar Vietnam está indisolublemente ligada a la ayuda desinteresada e incluso a los grandes sacrificios y pérdidas del pueblo multiétnico de Laos a lo largo de la ruta de transporte del “sendero” Ho Chi Minh en el lado occidental de la cordillera Truong Son en territorio laosiano, bajo una lluvia de bombas y balas del enemigo común. El punto de vista del Presidente Ho Chi Minh: “Consideramos la felicidad y la prosperidad de los hermanos laosianos como la nuestra propia”, junto con su principio rector de “ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo”, fueron asimilados por las generaciones de líderes y los pueblos de Vietnam y Laos, siendo la fuente de fuerza que llevó a la revolución de cada país de victoria en victoria.



Ambos países se están preparando integralmente para organizar con éxito sus respectivos congresos partidistas nacionales, un hito que marca la entrada en una nueva era, una era de desarrollo, por la paz, estabilidad, desarrollo sostenible y de alta calidad, y la mejora integral de la vida del pueblo. En el contexto de una situación mundial y regional que continúa evolucionando de manera compleja e inestable, con desafíos crecientes y un entorno de seguridad regional cada vez más tenso, aprovechar al máximo la relación especial Vietnam-Laos tiene una importancia particular para que cada nación logre con éxito sus objetivos.



Promover la preciosa tradición y la fuerza combinada de los dos países, aplicando creativamente las experiencias históricas, continuar construyendo y consolidando firmemente la solidaridad especial entre los pueblos de las dos naciones. A partir de ahí, multiplicar el orgullo para las generaciones de vietnamitas y laosianos, especialmente los jóvenes, para continuar preservando y cultivando la relación especial hacia nuevas alturas, convirtiéndola en una fuerza y un impulso enormemente nuevos para que los dos países superen todas las dificultades y desafíos, lleven a sus naciones a un desarrollo cada vez más sostenible, se integren profundamente en la región y el mundo, y construyan con éxito el socialismo en cada país.



Continuar revisando y promoviendo una cooperación sustancial y efectiva en todos los campos; centrándose en las áreas donde se pueden aprovechar las fortalezas y condiciones básicas favorables de cada país, combinando adecuadamente las prácticas y costumbres internacionales, otorgándose un alto nivel de prioridad mutua, acorde con la naturaleza especial de las relaciones Vietnam-Laos. Concentrarse en la cooperación para el desarrollo económico, aprovechando al máximo el potencial de cada país para contribuir al objetivo de crecimiento. Coordinar el fortalecimiento de la garantía de seguridad, orden y mantenimiento de la estabilidad política en cada país, contribuyendo a preservar un entorno de paz en la región y el mundo. Impulsar la cooperación en política, construcción partidista y gubernamental, cultura, salud, educación, defensa y seguridad. Enfatizar la responsabilidad de los organismos competentes en la implementación de los acuerdos y convenios entre los dos Partidos y los dos Estados. Continuar fortaleciendo la relación integral y el intercambio de lecciones aprendidas teórico-prácticas, intensificando la cooperación en la formación de recursos humanos, especialmente mano de obra calificada de alta calidad, para satisfacer los requisitos de desarrollo nacional en la era digital.



Conmemorando el 50 aniversario de la fundación de la República Democrática Popular de Laos y el 105 aniversario del natalicio del presidente Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025), el Partido, Estado y pueblo de Vietnam se alegran y regocijan ante los gloriosos logros que el Partido, Estado y pueblo de Laos han obtenido en los últimos 50 años. Al mismo tiempo, creemos firmemente que, bajo el sabio liderazgo del PPRL, el hermano pueblo laosiano continuará logrando grandes victorias en la causa de protección y construcción nacional, llevando a Laos a avanzar con paso firme por el camino socialista hacia un pueblo próspero, un país potente, y una sociedad unida, democrática, equitativa y civilizada. Promoviendo la relación especial tradicional, el Partido, Estado y pueblo de Vietnam estamos dispuestos a hacer todo lo posible por cultivar la amistad Vietnam-Laos, para que siempre sea verde y eternamente duradera, a la altura de la relación especial que el Presidente Ho Chi Minh, el presidente Kaysone Phomvihane y los pueblos de los dos países cultivaron con dedicación./.