2026, un año de aceleración en la implementación de la Resolución 57

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam organizó hoy una conferencia para evaluar los resultados de 2025 y desplegar las tareas para 2026, en presencia del viceprimer ministro Nguyen Chi Dung.

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung habla en el evento. (Foto: VGP)

Al inaugurar la conferencia, el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, señaló que el año 2025 marcó la convergencia de los tres pilares: ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.

Estos tres pilares fueron consagrados a un alto nivel por la Resolución N.º 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como por la adopción de varias leyes relacionadas y su asignación a un único Ministerio encargado de la gestión.

El año 2025 es el primero en el que el sector de ciencia y tecnología implementa la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político bajo la dirección directa y unificada del más alto nivel del sistema político, con el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam asumiendo la presidencia del Comité Central de Dirección.

En solo diez meses desde su fusión con el Ministerio de Información y Comunicación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha asesorado al Gobierno y presentado a la Asamblea Nacional la adopción de diez leyes y una resolución, además de contribuir a la promulgación de 23 decretos, 16 resoluciones, 41 decisiones y una directiva del Primer Ministro, así como a la emisión de 50 circulares de aplicación, lo que ha permitido eliminar rápidamente los obstáculos institucionales y de política.

En 2025, la escala y la eficiencia económica de todo el sector continuaron creciendo con fuerza, con ingresos que alcanzaron cerca de 224.000 millones de dólares, una contribución al presupuesto estatal de unos 4.700 millones de dólares y una contribución directa al PIB de aproximadamente 57.000 millones de dólares.

Al intervenir en la conferencia, Chi Dung afirmó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología había desempeñado plenamente su papel de organismo líder en la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, señalando que el volumen de trabajo fue muy elevado, con 473 tareas, de las cuales la mayoría ya se habían completado.

Asimismo, subrayó la necesidad de llevar rápidamente las instituciones a la práctica, invertir en infraestructuras, datos, tecnologías estratégicas y recursos humanos de alta calidad, situar a las empresas en el centro del sistema nacional de innovación y garantizar una estrecha articulación entre la ciencia y la tecnología y la transformación digital.

En respuesta, Manh Hung destacó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología considera 2026 como un año de aceleración en la implementación de la Resolución 57, marcando un paso decidido de la construcción institucional hacia la obtención de resultados concretos, medibles y claramente perceptibles en términos de crecimiento económico y mejora de la calidad de vida de la población./.