2025: un año de crecimiento sobresaliente para el turismo de Vietnam

Hanoi (VNA)- En el panorama general de la recuperación del turismo mundial, Vietnam emerge como un punto brillante lleno de perspectivas.



Ceremonia de bienvenida al turista internacional número 20 millones en Vietnam. Foto: Cong Dat/VNP



Huellas de crecimiento



Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, para todo el 2025 el país prevé recibir 21,5 millones de visitantes internacionales y atender a 135,5 millones de turistas nacionales, con ingresos totales superiores a 38 mil millones de dólares



El 15 de diciembre se celebró en el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc la ceremonia de bienvenida al visitante internacional número 20 millones. Este acontecimiento demuestra que, en menos de una década, desde que Vietnam alcanzara los 10 millones de turistas internacionales en 2016, la escala del turismo nacional se ha más que duplicado.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ha An Phong, señaló que este hito cobra aún mayor significado si se sitúa en el contexto de un turismo mundial que acaba de atravesar un período de dificultades sin precedentes a causa de la pandemia de la COVID-19.



Con una tasa de crecimiento de turistas internacionales cercana al 22%, el turismo vietnamita ha sido situado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo) entre los países con mayor crecimiento del mundo, muy por encima del promedio global del 5% y superando ampliamente el 8% de la región Asia-Pacífico.



Además, la industria turística del país ha estado presente de forma continua en prestigiosos premios internacionales. En los Premio Mundiales del Viaje (World Travel Awards) 2025 —considerados los “Óscar” del turismo mundial—, Vietnam fue reconocido en 16 categorías de primer nivel a escala global.



Estos logros no solo reafirman el atractivo y la creciente posición de Vietnam en el mapa turístico regional e internacional, sino que también evidencian la capacidad de adaptación y el fuerte impulso del sector en una competencia cada vez más intensa por la cuota de mercado turístico.

El “trampolín” del éxito



Los impresionantes resultados mencionados son fruto de la convergencia de múltiples factores: desde la atención y la dirección constante y decidida del Partido, el Estado, el Gobierno y el Primer Ministro, hasta la estrecha coordinación de Ministerios, sectores y localidades, junto con la participación activa y el apoyo de la población y la comunidad empresarial.



Entre ellos, destaca el fuerte impulso generado por decisiones innovadoras en materia de visados. Las resoluciones emitidas por el Gobierno durante el último año, pueden considerarse una serie de “golpes decisivos” en política que ampliaron la flexibilidad y apertura del sistema de visados, mejorando así la competitividad y la capacidad de atracción de visitantes.



Con una mentalidad proactiva de creación de mercados, la promoción turística también se convirtió en un punto destacado en 2025. La imagen de Vietnam como destino se ha definido con mayor claridad a través de campañas de promoción en importantes ferias internacionales como ITB Berlín, WTM Londres y TRAVEX. Numerosos programas de promoción del turismo vietnamita se intensificaron en mercados clave de Europa, Rusia, India, China, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón.



Resulta especialmente notable el avance coordinado y eficaz de la comunicación digital. Además de continuar la cooperación con Google para lanzar videoclips temáticos, como es el caso de “Vietnam: Viaja para Amar” en YouTube, muchas localidades y destinos han impulsado nuevas formas de comunicación mediante colaboraciones con influenciadores y creadores de contenido digital, logrando transmitir de manera natural y atractiva la información turística de Vietnam en plataformas digitales.



El sitio web vietnam.travel, dedicado a la promoción internacional del turismo vietnamita, siguió mejorando su posicionamiento global, alcanzando el segundo lugar en el Sudeste Asiático.



El año 2025 también marca el inicio de una nueva etapa histórica para el país, con la implementación del proceso de reordenamiento territorial, que ha abierto oportunidades para la creación de nuevos espacios culturales y la combinación de recursos, impulsando el desarrollo de productos turísticos distintivos y altamente integrados.



Según la subdirectora de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Phan Linh Chi, además de las cuatro líneas principales de productos —turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo ecológico y turismo urbano—, el mercado ha registrado un fuerte desarrollo de nuevos segmentos, como el turismo nocturno, el turismo de bienestar, el turismo agrícola y rural, entre otros.



Paralelamente, la infraestructura turística sigue recibiendo inversiones continuas, con la puesta en funcionamiento de numerosos puertos, aeropuertos y autopistas, y una conectividad de transporte cada vez más integrada. La transición verde y la transformación digital continúan consolidándose como dos pilares estratégicos para un desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita. El ecosistema digital del turismo también se está formando gradualmente, con la interconexión de datos nacionales y plataformas de gestión inteligente, creando un fuerte impulso para el despegue del sector.



Esfuerzos para un nuevo salto



El fuerte avance de Vietnam en términos de posición, escala y calidad turística constituye una base valiosa para materializar pronto el objetivo de convertir el turismo en un sector económico clave del país.



De cara a 2026, el sector se ha fijado como meta recibir 25 millones de visitantes internacionales, atender a 150 millones de turistas nacionales y alcanzar ingresos totales por turismo de 42,8 mil millones de dólares.



Para lograrlo, el turismo vietnamita debe seguir aprovechando sus fortalezas, eliminar cuellos de botella y elevar aún más la posición de la marca turística nacional en un contexto de competencia global cada vez más intensa.



Para que el turismo vietnamita avance de forma rápida y sostenible en la próxima etapa, el director de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, subrayó la necesidad de seguir revisando y perfeccionando el marco institucional, los mecanismos y las políticas turísticas de manera coherente y transparente, creando un entorno favorable para la inversión y los negocios.



También subrayó la necesidad de reestructurar el mercado turístico hacia un equilibrio sostenible; centrarse en atraer segmentos de alto nivel; desarrollar productos de alto valor añadido, vinculando el turismo con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y los recursos naturales; impulsar la transformación digital y verde; fortalecer la cooperación regional, intersectorial y público-privada; y promover el papel de las empresas y las comunidades en el desarrollo turístico.



En un contexto en el que las preferencias y tendencias de consumo turístico de los viajeros están cambiando claramente hacia experiencias personalizadas, la búsqueda de información en línea y decisiones de viaje basadas en emociones inmediatas, el turismo vietnamita debe actuar con rapidez, de forma coordinada y eficaz, no solo para adaptarse a los cambios del mercado, sino también para generar un nuevo impulso hacia una fase de crecimiento acelerado, inclusivo y sostenible./.