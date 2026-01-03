2025 es un año notable para relaciones Vietnam–EE.UU., según embajador estadounidense

Hanoi (VNA) - El año 2025 fue considerado particularmente significativo para las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, marcado por importantes aniversarios y avances sustantivos en múltiples ámbitos de cooperación, según afirmó el embajador de Washington en Hanoi, Marc E. Knapper, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

El embajador de Washington en Hanoi, Marc E. Knapper (Fuente: VNA)

El año 2025 coincidió con el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 10.º aniversario de la Asociación Integral bilateral y el segundo año desde que ambos países elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral. Según Knapper, estos hitos no solo ofrecieron la oportunidad de reflexionar sobre los logros alcanzados durante las últimas tres décadas, sino también de proyectar la relación hacia el futuro y definir su orientación estratégica.

Entre los aspectos más destacados de 2025, mencionó una serie de festivales de amistad organizados conjuntamente por la Embajada de Estados Unidos en Hanoi, el Consulado General de este país nortemericano en Ciudad Ho Chi Minh y socios vietnamitas, incluida la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam.

Los eventos se celebraron en importantes ciudades como Can Tho, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Hanoi, y atrajeron a decenas de miles de participantes en todo el país. Según el embajador, los festivales contribuyeron a acercar la relación bilateral al público al mostrar la cultura, el deporte y la música estadounidenses.

Los vínculos económicos, comerciales y de inversión continuaron ampliándose de manera constante durante el año. El embajador Knapper destacó el creciente interés de las empresas vietnamitas por invertir en Estados Unidos, evidenciado por la participación de la mayor delegación empresarial vietnamita hasta la fecha en la Cumbre de Inversión SelectUSA, celebrada en Washington D. C. Indicó que estos intercambios reflejan la profundización del carácter bidireccional de la cooperación económica entre ambos países.

En el ámbito de la seguridad y la defensa, la cooperación bilateral también registró avances importantes. El año 2025 fue testigo de visitas de altos funcionarios estadounidenses, escalas en puertos vietnamitas de buques de la Armada de Estados Unidos y la celebración de mecanismos clave de diálogo, entre ellos el Diálogo sobre Aplicación de la Ley y Seguridad y el Diálogo Político, de Seguridad y Defensa Vietnam–Estados Unidos.

Asimismo, Estados Unidos transfirió a Vietnam un patrullero de alta resistencia de la Guardia Costera, elevando a tres el número total de embarcaciones suministradas, todas ellas estacionadas en el Puerto Internacional de Cam Ranh, en la provincia de Khanh Hoa.

La educación se consolidó como otro punto central de la cooperación. La mayor delegación de líderes universitarios estadounidenses hasta la fecha, con representantes de 21 instituciones, visitó Vietnam en primavera para explorar asociaciones con universidades locales. Estos esfuerzos han generado perspectivas concretas de colaboración, y Vietnam ha recuperado su posición como el quinto mayor país de origen de estudiantes internacionales en Estados Unidos, con más de 30.000 jóvenes cursando estudios en ese país.

En materia de los legados de la guerra, el embajador subrayó la firma de un Memorando de Entendimiento que reafirma el compromiso de ambas partes de continuar la cooperación. Los esfuerzos en curso incluyen el apoyo a la identificación de mártires vietnamitas mediante tecnologías avanzadas de ADN, la descontaminación del punto crítico de dioxina en la Base Aérea de Bien Hoa, la eliminación de municiones sin explotar y la asistencia a personas con discapacidad afectadas por la guerra.

De cara al futuro, Knapper subrayó la cooperación económica, comercial y de inversión como un pilar central de las relaciones bilaterales. Afirmó que Estados Unidos respalda firmemente los ambiciosos objetivos de desarrollo de Vietnam, entre ellos convertirse en una economía de altos ingresos para 2045, lograr la transición hacia una economía verde para 2050, desarrollar la economía digital y ampliar su fuerza laboral de alta tecnología.

También mostró el interés estadounidense en colaborar con Vietnam en áreas prioritarias, en particular las políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En este contexto, subrayó la importancia del desarrollo de recursos humanos, especialmente mientras Vietnam aspira a convertirse en un centro regional de semiconductores. Las asociaciones educativas, incluidos programas conjuntos de formación e iniciativas de intercambio, son fundamentales para construir una fuerza laboral calificada capaz de sostener las industrias de alta tecnología.

Finalmente, el embajador expresó su confianza en las perspectivas a largo plazo de Vietnam, asegurando que la resiliencia del país, su liderazgo y visión clara le permitirán alcanzar sus objetivos, y reafirmó la disposición de Estados Unidos a seguir ampliando la cooperación en los próximos años./.