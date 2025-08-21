Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

20 rutas de autobús al Centro de Exposiciones de Vietnam

El Centro de Gestión y Operación del Tráfico de Hanoi anunció el plan de aumentar las rutas de autobús para atender a quienes desean visitar la exposición "80 años de Independencia - Libertad - Felicidad". Para ello, la ciudad organizará 20 rutas de autobús adicionales que conectarán con el Centro de Exposiciones de Vietnam.
20 rutas de autobús al Centro de Exposiciones de Vietnam

 

VNA/VNP

Artículos siguientes

Vietnam busca construir una identidad para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2027

Vietnam busca construir una identidad para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2027

El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Bui Thanh Son, propuso hoy intensificar el trabajo de divulgación y desarrollar pronto una identidad visual para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, durante la primera sesión plenaria del Comité Nacional para ese importante evento.
Ver más

Top