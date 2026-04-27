Vietnam se enfoca en la formación de talentos en artes tradicionales

La Resolución 80 sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 7 de enero de 2026, subraya la necesidad de establecer mecanismos especiales para identificar, formar, nutrir, aprovechar y promover talentos en el ámbito cultural y artístico, especialmente en las disciplinas tradicionales.

La Resolución 80 sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 7 de enero de 2026, subraya la necesidad de establecer mecanismos especiales para identificar, formar, nutrir, aprovechar y promover talentos en el ámbito cultural y artístico, especialmente en las disciplinas tradicionales.



Los artistas consideran esta medida como un soplo de aire fresco, capaz de contribuir a revertir la situación de muchas artes tradicionales que enfrentan el riesgo de desaparecer ante la ola de tecnología y entretenimiento moderno.​

El arte tradicional constituye un valioso patrimonio nacional, que incluye una amplia variedad de formas como “tuong” (ópera clásica), “cheo” (arte teatral), “cai luong” (teatro reformado), teatro de marionetas; “ca tru” (canto ceremonial), “quan ho” (dúo de amor), cantos tradicionales “xoan”, “xam”, “bai choi”; así como danzas folclóricas y cortesanas.



Los cantantes de xoan imparten regularmente clases de formación para la próxima generación. Foto: Tat Son/VNP

Este sistema de patrimonios culturales no solo refleja profundamente la identidad nacional y los valores culturales antiguos, sino que también representa un recurso clave para el desarrollo de la industria cultural y el turismo.

En los últimos años, numerosos proyectos artísticos, musicales y de moda inspirados en materiales populares han logrado un notable impacto, demostrando que el arte tradicional sigue siendo una fuente de creatividad y un medio para promover la imagen de Vietnam en el mundo.​

Los cantantes de xoan imparten regularmente clases de formación para la próxima generación. Foto: Tat Son/VNP

Los cantos como “See tinh” de Hoang Thuy Linh, “Bac Bling” de Hoa Minzy, “Phu Dong Thien Vuong” de Duc Phuc gozan de gran popularidad y amplia influencia en los mercados musicales nacionales e internacionales.



La cantante Hoa Minzy (en el centro) representa a una generación de jóvenes que aman la cultura vietnamita y tienen muchas canciones famosas en todo el mundo gracias a que combinan la esencia de la música tradicional vietnamita. Foto: Cong Dat/VNP

No obstante, muchas formas de arte tradicional aún están en desventaja frente a otras modalidades de entretenimiento.



La formación, la capacitación y las políticas de incentivos para talentos presentan vacíos significativos. No pocos artistas y maestros han abandonado sus carreras por dificultades económicas, poniendo en riesgo la supervivencia de ciertas disciplinas.​

El cantante Duc Phuc presenta la canción Phu Dong Thien Vuong en la competencia musical Intervision 2025, en Rusia. Foto: Tran Hai - VNA

Por ello, se espera que la Resolución 80, con sus orientaciones innovadoras, impulse la revitalización del arte tradicional. En la actualidad, este sector requiere con urgencia el respaldo del Estado mediante mecanismos especiales.​

En consecuencia, los talentos en artes tradicionales deben contar con condiciones favorables para su formación y empleo; tras la graduación, disponer de un trabajo estable; y recibir salarios y prestaciones que aseguren su sustento, permitiendo a los artistas dedicarse con confianza a su oficio, contribuir y crear.​

Con una visión que identifica y aprovecha eficazmente los recursos culturales, centrada en el patrimonio cultural, la Resolución 80 se considera una directriz clave para reafirmar la posición del arte tradicional./.