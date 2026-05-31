El atractivo del Festival de Motocicletas de Gran Cilindrada Asia-Pacífico Castrol Superbike Fest 2026

En la mañana del 31 de mayo, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Khanh Hoa informó que el Festival de Motocicletas de Gran Cilindrada Asia-Pacífico Castrol Superbike Fest 2026, celebrado del 29 al 31 de mayo, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Khanh Hoa durante la presente temporada estival.

En la mañana del 31 de mayo, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Khanh Hoa informó que el Festival de Motocicletas de Gran Cilindrada Asia-Pacífico Castrol Superbike Fest 2026, celebrado del 29 al 31 de mayo, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Khanh Hoa durante la presente temporada estival.

El Castrol Superbike Fest 2026 crea un nuevo atractivo turístico en Khanh Hoa. Foto: Dang Tuan – VNA

El evento reunió a alrededor de 2 300 motocicletas de gran cilindrada, así como a motociclistas y clubes de motociclismo procedentes de 11 países, una cifra que refleja el creciente atractivo de Khanh Hoa como sede de eventos internacionales de deporte, entretenimiento y turismo.

Durante los tres días del festival, Khanh Hoa recibió aproximadamente 90 000 visitantes, entre ellos 35 000 turistas internacionales y 55 000 nacionales. Estos resultados evidencian la eficacia de combinar la organización de eventos de gran escala con la promoción turística, contribuyendo a incrementar el flujo de visitantes durante la temporada alta del verano.

Más de 1 200 motocicletas de gran cilindrada desfilaron por la carretera costera de Nha Trang. Foto: Dang Tuan – VNA

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de motocicletas de gran cilindrada celebrado en la tarde del 30 de mayo a lo largo de las vías costeras de Nha Trang. La caravana partió de la Plaza 2 de Abril y recorrió las avenidas Tran Phu y Pham Van Dong, pasando por la zona de Hon Chong, el paso de Luong Son y las proximidades del puerto pesquero de Vinh Luong, antes de emprender el regreso. La larga fila de motocicletas de diversos modelos y colores, acompañada por el rugido de los motores, creó un ambiente vibrante que atrajo a numerosos residentes y turistas.

Miles de motociclistas se congregaron en Nha Trang para el evento. Foto: Dang Tuan – VNA

El festival también incluyó exhibiciones de habilidades de conducción, intercambios culturales, actuaciones musicales, exposiciones, muestras de vehículos y actividades experienciales junto al mar. Estas iniciativas contribuyeron a promover la marca turística de Nha Trang entre la comunidad de aficionados al motociclismo de la región Asia-Pacífico.

Khanh Hoa promueve el turismo a través del Festival Internacional de Motocicletas. Foto: Dang Tuan – VNA

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Khanh Hoa, los resultados obtenidos por el Castrol Superbike Fest 2026 demuestran la eficacia de la estrategia local de desarrollar el turismo asociado a eventos culturales y deportivos de carácter internacional.

Nha Trang vibró con un desfile de más de 1 200 motocicletas de gran cilindrada. Foto de Dang Tuan – VNA

Una turista internacional disfruta asistiendo al Castrol Superbike Fest 2026 . Foto de Dang Tuan – VNA

Asimismo, el festival contribuyó a estimular la demanda turística, incrementar los ingresos del sector servicios y generar un impulso adicional para el crecimiento económico de la provincia durante la temporada alta de turismo de verano./.

Por VNP - Fotos: VNA