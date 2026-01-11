Miles de corredores participan en el Maratón de Ho Chi Minh

11/01/2026

El 13.º Maratón de Ciudad Ho Chi Minh 2026 se llevó a cabo hoy, con la participación de alrededor de 11 mil atletas de 75 países y territorios.

Atletas corren por el puente Ba Son. Fotos: Trung Tuyen/VNA

Nguyen Nam Nhan, subdirector del Departamento de Cultura y Deportes de la urbe y jefe del Comité Organizador, subrayó que la edición de 2026 demuestra cifras impresionantes, especialmente la asistencia de dos mil 300 personas en la competencia de 42 kilómetros (km), lo que refleja el creciente desarrollo y la amplia popularidad del movimiento del maratón.





Un atleta con un atuendo creativo contribuyó a la atmósfera vibrante y animada del Maratón de Ciudad Ho Chi Minh 2026. Foto: Trung Tuyen/VNA

Con la presencia de miles de atletas extranjeros y nacionales, el torneo continúa consolidando su posición como evento maratoniano internacional, como contribución a promover la imagen de Ciudad Ho Chi Minh y a difundir el espíritu deportivo en la comunidad, enfatizó el funcionario.



Los atletas corrieron con entusiasmo por la pendiente del puente Ba Son antes de acelerar en el último kilómetro. Foto: Trung Tuyen/VNA

Dos atletas, Victorbailey (Dinamarca, izquierda) y Aless Mac (Italia), celebran con sus premios tras completar la carrera de 42 km. Foto: Trung Tuyen/VNA



Mientras Ta Huu Phuc, representante de la marca Nike ACFC, compartió que su entidad continúa acompañando con la urbe vietnamita en la organización del acontecimiento deportivo, con el objetivo de crear oportunidades para que la comunidad cultive un estilo de vida saludable, difunda el espíritu deportivo y cree valores positivos para la sociedad.



El Comité Organizador entrega premios a los atletas que finalizaron las carreras. Foto: Trung Tuyen/VNA

El Maratón contó con tres modalidades de 42 km, 21 km y 10 km. El cual pretende seguir afirmando su posición como evento deportivo y turístico emblemático de la metrópolis, contribuyendo a conectar a la comunidad y divulgando la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como una urbe dinámica y amigable./.

Por VNA/VNP