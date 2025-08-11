Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

5 ປະ​ເທດ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ຄັດ​ຄ້ານ​ແຜນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດ ກາ​ຊາ ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ວັນທີ 9 ສິງຫາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່າວປະນາມແຜນການໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານຄວາມໝັ້ນຄົງ ອິດສະຣາແອັນ ຫາກຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອແນໃສ່ຄວບຄຸມທົ່ວເຂດ ກາຊາ.

ກຳລັງທະຫານ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາປະເທດຖືວ່າ ບໍ່ວ່າຄວາມມານະພະຍາຍາມໃດທີ່ແນໃສ່ໂຮມ ຫຼື ເປີດກວ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນແຜນການຄວບຄຸມທົ່ວເຂດ ກາຊາ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອິດສະຣາແອັນ ຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ, ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດອິນຊີຂອງບັນດາຕົວປະກັນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາບັ້ນວິກິດການອົບພະຍົບໃໝ່.

ຖະແຫຼງການກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຕິການປະທະກັນໃນສະພາວະວິກິດການມະນຸດສະທຳພວມດຳເນີນດ້ວຍລະດັບຮ້າຍແຮງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ກະຕຸກຊຸກຍູ້ກຳລັງ ຮາມາດສ ຈົ່ງປ່ອຍຕົວປະກັນ ເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງບໍມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະພຶດຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ. ຝ່າຍ ປາແລັດສະຕິນ ຊົມເຊີຍຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ວັນ​ທີ 11 ສິງ​ຫາ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 48 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະກ່າວຄຳປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ.
