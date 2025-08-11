ຂ່າວສານ
5 ປະເທດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຄັດຄ້ານແຜນການຄວບຄຸມເຂດ ກາຊາ ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາປະເທດຖືວ່າ ບໍ່ວ່າຄວາມມານະພະຍາຍາມໃດທີ່ແນໃສ່ໂຮມ ຫຼື ເປີດກວ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນແຜນການຄວບຄຸມທົ່ວເຂດ ກາຊາ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອິດສະຣາແອັນ ຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ, ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດອິນຊີຂອງບັນດາຕົວປະກັນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາບັ້ນວິກິດການອົບພະຍົບໃໝ່.
ຖະແຫຼງການກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຕິການປະທະກັນໃນສະພາວະວິກິດການມະນຸດສະທຳພວມດຳເນີນດ້ວຍລະດັບຮ້າຍແຮງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ກະຕຸກຊຸກຍູ້ກຳລັງ ຮາມາດສ ຈົ່ງປ່ອຍຕົວປະກັນ ເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງບໍມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະພຶດຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ. ຝ່າຍ ປາແລັດສະຕິນ ຊົມເຊີຍຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຢ່າງແຮງ.