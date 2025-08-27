Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

10 ປີ ແຫ່ງເວ​ທີປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ 2025

ຫົວເລື່ອງຂອງເວທີປາໄສປີນີ້ແມ່ນ “ຕາເວັນອອກໄກ: ການຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດຖະນາຖາວອນ”.
  ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຝ່າຍຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 9 ດຶງດູດຜູ້ແທນກວ່າ 6.000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ (ພາບ: TTXVN)  
ແຕ່ວັນທີ 3-6 ກັນຍາ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຝ່າຍຕາເວັນອອກ 2025 (EEF 2025) ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Vladivostok, ຂຶ້ນກັບເຂດຕາເວັນອອກໄກ ລັດເຊຍ, ເປັນຂີດໝາຍ 10 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງເວທີປາໄສນີ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ. ກອງທຶນ Roscongress, ຫົວໜ່ວຍຈັດຕັ້ງ EEF-2025,  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫົວເລື່ອງຂອງເວທີປາໄສປີນີ້ແມ່ນ “ຕາເວັນອອກໄກ: ການຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດຖະນາຖາວອນ”. ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ, ຈະມີປະມານ 90 ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ແບ່ງເປັນ 7 ກຸ່ມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ຈະໄດ້ຍົກອອກມາປຶກສາຫາລື, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາພັດທະນາເສຖະກິດ-ສັງຄົມເຂດຕາເວັນອອກໄກ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮ່ວມມືສາກົນ, ພັດທະນາບັນດາໂຄງການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ-ຈິນ, ລັດເຊຍ-ອາຊຽນ, ລັດເຊຍ-ໄທ… ກໍ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສປີ 2025 ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

