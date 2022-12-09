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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຄັ້ງທີ 4.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: ictnews.vietnamnet.vn)  

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ບັນດາຫົວຂໍ້: ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນຄ່າຫວຽດ ໃນລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊີວະພາບຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ Make In Viet Nam ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິສາຫະກິດ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນພາຍໃນປະເທດ, ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃນການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດ 65.000 ແຫ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນນັ້ນມີບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຄື: FPT, CMC, MISA… ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມຄວນເຊື່ອມຕໍ່ການສ້າງປະຊາຄົມ ທີ່ມີຜູ້ນຳໜ້າ, ຫັນຄວາມສາມັກຄີເປັນກຳລັງແຮງ, ພ້ອມກັນກ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ວາ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານໄດ້ມອບລາງວັນຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ Make In Viet Nam 2022 ແລະ ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງວິທີການແກ້ໄຂດີຈີຕອນ Make In Viet Nam ດີເດັ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ
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