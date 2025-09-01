Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຈູດ​ທູບ​​ທຽນ​ອາ​ໄລ​ຫາປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່​ຮ່ອງຮອຍ​ສະ​ຖານ​ເຮືອນ​ເລກ​ທີ 48 ຮ່າງ​ງາງ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຈູດທູດທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຮອງຮອຍສະຖານເຮືອນເລກທີ 48 ຖະໜົນ ຮ່າງງາງ (ຕາແສງຮວ່ານກຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈູດທູດທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຮອງຮອຍສະຖານເຮືອນເລກທີ 48 ຖະໜົນ ຮ່າງງາງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ສຳເລັດຜົນ(19/8/1945-19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 -2/9/2025), ຄົບຮອບ 80 ປີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຈູດທູດທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຮອງຮອຍສະຖານເຮືອນເລກທີ 48 ຖະໜົນ ຮ່າງງາງ (ຕາແສງຮວ່ານກຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ).

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ອາໄລຫາເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳຜູ້ດີເລີດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດທັງຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຊາດ ຫວຽດນາມ.

        ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ຢ້ຽມຊົມຮອງຮອຍສະຖານເຮືອນເລກ 48 ຮ່າງງາງ, ບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຂຽນບົດຖະແຫຼງປະກາດເອກະລາດສະຖາປະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ທຽນຈີນ ປະເທດຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31/8, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຈີນ. ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະຊາວຫວຽດນາມ 270 ຄົນທີ່ມາຈາກນະຄອນທຽນຈິນ, ປັກກິ່ງ, ຊຽງໄຮ, ຊານຕົງ, ກວາງຊີ, ເຮີເປ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຈີນ ຫຼາຍກ່ວາ100.000 ຄົນ.
