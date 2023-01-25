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ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ ນອນໃນທອບ 3 ໂລກກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ມີອາຫານການກິນແຊບທີ່ສຸດ

ສະຖານທີ່ 25 ແຫ່ງນອນໃນຂອບເຂດພິທີມອບລາງວັນປະຈຳປີ Traveler’s Choise Best of the Best 2023.
  ເຂົ້າປຸ້ນຊີ້ນປິ້ງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ  

Trip Advisor, ເວັບໄຊກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວດີເດັ່ນຂອງໂລກ, ຫາກໍ່ປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ການຄັດເລືອກ 25 ສະຖານທີ່ທີ່ຄວນໄປໃນປີ 2023. ສະຖານທີ່ 25 ແຫ່ງນອນໃນຂອບເຂດພິທີມອບລາງວັນປະຈຳປີ Traveler’s Choise Best of the Best 2023. ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ອີງໃສ່ການເລືອກເຟັ້ນຂອງຜູ້ອ່ານນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ.

ໃນຄໍລຳບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີອາຫານການກິນແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຮ່າໂນ້ຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍືນອັນດັບທີ 3. ຕາມ Trip Advisor, ຮ່າໂນ້ຍ ພົ້ນເດັ່ນດ້ວຍເຍື່ອງອາຫານ ເຂົ້າປຸ້ນຊີ້ນປິ້ງ, ກະແລ້ມ ຈ່າງຕ່ຽນ, ຈ໊າກາ, ບັນກວນ ຫຼື ກາເຟນົມ. ບັນດາເຍື່ອງອາຫານນີ້ໄດ້ຮັບຄະແນນ 4 -4,5/5 ດາວຈາກ Trip Advisor.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວຕ່າງປະເທດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ຊາວຕ່າງປະເທດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ນັບແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ມາສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄື: ວັນມຽວກວກຕືຢາມ, ໜອງ ເຕົ່າ, ວັດ ງອັກເຊີນ… ເພື່ອຮັບຊົມ ແລະ ຄົ້ນຫາ.
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