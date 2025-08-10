Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 4 ປະ​ເທດ, ເຂດ​ແຄວ້ນ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ສູງ​ສຸ​ດ​ໃນ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ Olympic ປັນ​ຍາ​ປະ​ດ​ິດ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 4, ຖັດຈາກທິມຊາດ ໂປໂລຍ, ລັດເຊຍ ແລະ ຮຸງກາຣີ. ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນທີ່ຄວ້າໄດ້ໝາກຜົນສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນ IOAI ປີ 2025.
ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 4 ໃນການແຂ່ງຂັນ IOAI ປີ 2025 (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນການແຂ່ງຂັນ Olympic ປັນຍາປະດິດສາກົນ (IOAI) ປີ 2025 ຂອງທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຜົນງານສູງ ຢູ່ທັງສອງເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ແຂ່ງຂັນເປັນທິມ.

        ໃນຮູບແບບການແຂ່ງຂັນສ່ວນບຸກຄົນ, ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 3 ຫຼຽນ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍ 1 ລາງວັນ. ສ່ວນໃນການເສັງເປັນທິມ, ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 4, ຖັດຈາກທິມຊາດ ໂປໂລຍ, ລັດເຊຍ ແລະ ຮຸງກາຣີ. ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນທີ່ຄວ້າໄດ້ໝາກຜົນສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນ IOAI ປີ 2025, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີແຂ່ງຂັນປັນຍາປະດິດສາກົນ.

        ການແຂ່ງຂັນ Olympic ປັນຍາປະດິດສາກົນ (IOAI) 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 2 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 8 ສິງຫາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາທັງໝົດ 300 ຄົນ ຂອງ 78 ທິມ ທີ່ມາຈາກ 60 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃກ້​ຈະ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອງ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ເຕີບ​ໃຫຍ່

ໃກ້​ຈະ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອງ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ເຕີບ​ໃຫຍ່

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ; ການນຳ, ອະດີດການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກອງເສນາທິການໃຫຍ່, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ… ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ຕົວພະຍານປະຫວັດສາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top