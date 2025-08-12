Báo Ảnh Việt Nam

ຫວຽດ​ນາມ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ວີ​ຊາ ເຂົ້າ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ຕື່ມ​ອີກ 12 ປະ​ເທດ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ສິງ​ຫາ

ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕີລາຄານະໂຍບາຍວິຊາ ນັບມື້ນັບປອດໂປ່ງ, ເປີດເຜີຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນສຳຄັນຊ່ວຍຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ສ້າງລະດັບສະຖິຕິໃໝ່ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ (ພາບ: chinhphu.vn)
ລັດຖະບານ ຫາກໍ່ປະກາດມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນວິຊາ ຕາມລາຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ພົນລະເມືອງ 12 ປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພົນລະເມືອງບັນດາປະເທດຄື: ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ, ສ.ບູນກາຣີ, ສ.ກຣົວຊີ, ສ.ເຊັກໂກ, ຮຸງກາຣີ, (ລາຊະລັດ) ລູກຊຳບວກ, ລາຊະອານາຈັກ ໂຮນລັງ, ສ.ໂປໂລຍ, ຣູມານີ, ສ.ສະໂລວາກີ, ສ.ສະໂລເວນີ ແລະ ສະຫະພັນ ສະວິດ ເມື່ອເຂົ້າເມືອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຍົກເວັ້ນວິຊາໃນໄລຍະເວລາພັກເຊົາ 45 ວັນ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2025 ຫາວັນທີ 14 ສິງຫາ 2028. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກເວັ້ນວິຊາຝ່າຍດຽວໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງ 24 ປະເທດ. ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕີລາຄານະໂຍບາຍວິຊາ ນັບມື້ນັບປອດໂປ່ງ, ເປີດເຜີຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນສຳຄັນຊ່ວຍຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ສ້າງລະດັບສະຖິຕິໃໝ່ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ 22 – 23 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ, ຈະພ້ອມກັບລາວ ຮັກສາໝາກຜົນການປະຕິວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
