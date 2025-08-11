Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ ອາ​ຊຽນ ຢູ່ ເອີ​ຣົບ

ເຂດວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກ ທີ່ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນໄດ້ຮັບການວາດພາບຂຶ້ນໃນວັນຄອບຄົວ ອາຊຽນ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ບຣຸກແຊັນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ສ້າງຂີດໝາຍ 58 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ.
ລາຍການຮ້ອງເພງລວມໝູ່ຂອງພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຣຸກແຊນ (ພາບ: TTXVN)
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ ບຣຸກແຊັນ, ແບນຊິກ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດພະນັກງານການທູດ ແລະ ຄອບຄົວຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍປະເທດສັງເກດການ Timor Leste ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຂດວັດທະນະທຳໄດ້ກາຍເປັນ “ໝູ່ບ້ານ ອາຊຽນ” ຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ວັດທະນະທຳອັນເປັນມູນເຊື້ອໄດ້ສົມທົບກັບຈັງຫວະຂອງຊີວິດຍຸກທັນສະໄໝ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ. ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ນັກການທູດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ, ໃນຂະນັ້ນ, ການເສັງ “ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ” ກໍຊ່ວຍຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ຜົນງານຂອງການອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນນີ້. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ອາຊຽນ ຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

