ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງຂໍ້ລິ​ເລີ່ມເຊື່ອມ​ໂຍງ ອາ​ຊຽນ ຄົບ​ຮອບ 25 ປີ: ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຜູກ​ພັນ ແລະ ກວມ​ລວມ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 25 ປີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຕັດສິນໃຈເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຜູກພັນ, ກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ (ພາບ: VOV)

ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ງານວາງສະແດງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ (IAI) ຄົບຮອບ 25 ປີ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານກອງເລຂາ ອາຊຽນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ໂຕນທິງອກເຮືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ (IAI).

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “25 ປີແຫ່ງວັນເຊື່ອມໂຍງ” ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາຂີດໝາຍສຳຄັນ ນັບແຕ່ເມື່ອ IAI ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ບໍ່ເປັນທາງການຄັ້ງທີ 4 ເມື່ອປີ 2000, ດ້ວຍ 862 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າກວ່າ 170 ລ້ານ USD. ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມໂຍງ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 25 ປີ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຕັດສິນໃຈເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຜູກພັນ, ກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກ.

ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີເຂົ້າເຖິງຂອງ ອາຊຽນ ສຳລັບ IAI ຫຼັງປີ 2025; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຜູກພັນ IAI ກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ

ຮອດປີ 2030, ໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດຊາດ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ.
