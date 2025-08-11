ຂ່າວສານ
ວັນທີ 11 ສິງຫາ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ສິງຫາ ແລະ ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະກ່າວຄຳປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ດັດປັບ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນໜູນຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung ທີ່ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.