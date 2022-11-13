ຂ່າວສານ
ລາຍເຈົາ ຕ້ອງສຸມແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຖືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງເປັນສຳຄັນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລາຍເຈົາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຮັດວຽກກັບ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລາຍເຈົາ (ພາບ: TTXVN)
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລາຍເຈົາແມ່ນແຂວງທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດຊາຍແດນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນິເວດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ລາຍເຈົາ ຕ້ອງຮັບປະກັນການຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ປະຊາກອນ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານສາສະໜາຢູ່ເຂດຊາຍແດນທະເລໝູ່ເກາະ; ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ. ທາງແຂວງກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ, ໜູນຊ່ວຍການປົວແປງເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)