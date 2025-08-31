ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຍົກອອກທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ
ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງແມ່ນໝາກຜົນຂອງມາດຕະການໂດຍສັນຕິພາບ, ແກ້ໄຂເຖິງກົກເຖິງປາຍຂອງການປະທະກັນ, ແທນທີ່ເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຈລະຈາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ປະຕິເສດວິທີການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໂດຍຜ່ານການ “ແຊກແຊງດ້ານການທະຫານຂອງຕ່າງປະເທດ”; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ, ລວມມີ ເຢຍລະມັນ, ຕວັກກີ ແລະ ບາງປະເທດອື່ນ, ພ້ອມກັນສວມບົດບາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ.
ບັນດາສຳພັນທະມິດຂອງ ຢູແກຼນ ຢູ່ ເອີຣົບ ພວມມານະພະຍາຍາມປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກອອກບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ເຊັ່ນ: ຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຕາເວັນຕົກໄປຍັງ ຢູແກຼນ, ສ້າງເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດພາຍຫຼັງການປະທະກັນສິ້ນສຸດ.