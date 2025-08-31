Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ຍົກ​ອອກ​ທັດ​ສະ​ນະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່ ຢູ​ແກຼນ

ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງແມ່ນໝາກຜົນຂອງມາດຕະການໂດຍສັນຕິພາບ, ແກ້ໄຂເຖິງກົກເຖິງປາຍຂອງການປະທະກັນ, ແທນທີ່ເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຈລະຈາ.
ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງແມ່ນໝາກຜົນຂອງມາດຕະການໂດຍສັນຕິພາບ, ແກ້ໄຂເຖິງກົກເຖິງປາຍຂອງການປະທະກັນ, ແທນທີ່ເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຈລະຈາ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 21 ສິງຫາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ປະຕິເສດວິທີການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໂດຍຜ່ານການ “ແຊກແຊງດ້ານການທະຫານຂອງຕ່າງປະເທດ”; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ, ລວມມີ ເຢຍລະມັນ, ຕວັກກີ ແລະ ບາງປະເທດອື່ນ, ພ້ອມກັນສວມບົດບາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ.

ບັນດາສຳພັນທະມິດຂອງ ຢູແກຼນ ຢູ່ ເອີຣົບ ພວມມານະພະຍາຍາມປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກອອກບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ເຊັ່ນ: ຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຕາເວັນຕົກໄປຍັງ ຢູແກຼນ, ສ້າງເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດພາຍຫຼັງການປະທະກັນສິ້ນສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

