Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ: ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ການປະສານສົມທົບຢ່າງຄົບຊຸດລະຫວ່າງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າປະຈຳຕ່າງປະເທດ, ລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍແມ່ນປັດໄຈຫຼັກເພື່ອສ້າງທ່ວງທ່າ ແລະ ກຳລັງ, ຍົກສູງທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສາກົນ.
ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃກ້ຈະດຳເນີນ, ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດຂອງການທູດຫຼາຍຝ່າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນມະຕິເລກທີ 59 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຮອດປີ 2030. ມະຕິໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາລວມ, ພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ໂດຍກົງພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ການປະສານສົມທົບຢ່າງຄົບຊຸດລະຫວ່າງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າປະຈຳຕ່າງປະເທດ, ລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍແມ່ນປັດໄຈຫຼັກເພື່ອສ້າງທ່ວງທ່າ ແລະ ກຳລັງ, ຍົກສູງທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂໍເປັນກຽດນຳສະເໜີ 10 ເຫດການ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ:
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top