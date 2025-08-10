ຂ່າວສານ
ພັດທະນາການພົວພັນຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ນີ້ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໂຕເລີມ ໃນຖານະຕຳແໜງ່ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໄປໃນສະພາບທີ່ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາດີທີ່ສຸດ, ພິເສດແມ່ນພາຍຫຼັງສອງປະເທດໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນທັນວາປີ 2022.
ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວນມິນຫວູ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສອງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງກັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ການປ້ອງກັກັຊາດ ປິອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນີ້ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ກຳນົດທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເປີດກວ້າງທິດທາງພັດທະນາໃໝ່ໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພິເສດແມ່ນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫໂຫຍທີ່ແທດຈິງໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.