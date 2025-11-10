ຂ່າວສານ
ປະຕິບັດ “4 ຕ້ານ” “4 ທີ່ສຸດ” ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ IUU ຢູ່ເຂດທະເລ
ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 3 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງຄະນະພັກກອງບັນຊາການພາກໜ້າ (ຕັ້ງຢູ່ເຂດທະເລຕິດກັບຕ່າງປະເທດ) ໄດ້ວາງອອກມະຕິຊີ້ນຳ, ປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນຈຸດສຸມດ້ວຍຈິດໃຈ 4 ຕ້ານ: ຕ້ານການແຊກແຊງ, ຕ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຕ້ານການເມີນເສີຍ, ຕ້ານການປົກປິດ ແລະ 4 ທີ່ສຸດ: ມີຄວາມຕັດສິນໃຈທີ່ສຸດ, ຂ້ຽວຂາດທີ່ສຸດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແກ້ບັດເຫຼືອງ ຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ໃນປີ 2025. ເຖິງວ່າຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸເລກທີ 13, ແຕ່ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງບັນຊາການຕ່ຳຫຼວດທະເລເຂດ 3 ພ້ອມກັບບັນດາອົງການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ໄປກວດກາວຽກງານຊີ້ນຳຂອງອົງຄະນະພັກ, ກອງບັນຊາການພາກໜ້າ ແລະ ບັນດາກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ, ກຳລັງປະສານປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຕ້ານ IUU ຢູ່ເຂດທະເລຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ.