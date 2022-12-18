Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ດັ​ບຫຼຽນ​ກາ​ລະ​ນຶກ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຊາດ ໃຫ້​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ທູດ ສິ​ລັງ​ກາ​ ປະ​ຈຳ​ຫວຽດ​ນາມ

ພິທີປະດັບຫຼຽນກາ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງຊາດ ໃຫ້ທ່ານ Prasanna Gamage ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິລັງກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ທັນວາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານນາງປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຟືອງງາ ມອບຫຼຽນກາ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງຊາດ ໃຫ້ທ່ານ Prasanna Gamage ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິລັງກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ   

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງປະທານສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນເຟືອງງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Prasanna Gamage ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສີລັງກາໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Prasanna Gamage ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາ, ແນະນຳພາບພົດທີ່ສວຍງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານອັນດີງາມ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສີລັງກາ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G77 ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top