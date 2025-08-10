ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບປະຫວັດສາດ ລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ ແລະ ອາເຊັກໄບຢານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາກເມເນຍ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໄບຢານ ເຂົ້າທຳນຽບຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບປະຫວັດສາດ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ເຄີຍແກ່ຍາວໃນຕະຫຼອດ 35 ປີຜ່ານມາ. ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມໃນໂອກາດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ - ອາເຊັກໄບຢານ, ເປີດບັນດາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມສຳຄັນໃນທົ່ວພາກໃຕ້ Kavkaz, ທີ່ຖືກປິດປະຕູແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990. ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫຍ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນ ການສ້າງຕັ້ງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເສັ້ນທາງ Trump ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນສາກົນ” ເຊິ່ງເປັນແລວທາງຂົນສົ່ງສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ ອາເມລິກາ ເຊົາແລວທາງດັ່ງກ່າວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍກັບ ອາກເມເນຍ ແລະ ອາເຊັກໄບຢານ ຕ່າງຫາກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄ້າ.