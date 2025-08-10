Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ເປັນ​ກາງ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ລະ​ຫວ່າງ ອາກ​ເມ​ເນຍ ແລະ ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ

ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ເປັນປະທານພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ ແລະ ອາຊັກໄບຢານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: THX/TTXVN)

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາກເມເນຍ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໄບຢານ ເຂົ້າທຳນຽບຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບປະຫວັດສາດ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ເຄີຍແກ່ຍາວໃນຕະຫຼອດ 35 ປີຜ່ານມາ. ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມໃນໂອກາດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ - ອາເຊັກໄບຢານ, ເປີດບັນດາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມສຳຄັນໃນທົ່ວພາກໃຕ້ Kavkaz, ທີ່ຖືກປິດປະຕູແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990. ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫຍ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນ ການສ້າງຕັ້ງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເສັ້ນທາງ Trump ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນສາກົນ” ເຊິ່ງເປັນແລວທາງຂົນສົ່ງສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ ອາເມລິກາ ເຊົາແລວທາງດັ່ງກ່າວ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ອາເມລິກາ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍກັບ ອາກເມເນຍ ແລະ ອາເຊັກໄບຢານ ຕ່າງຫາກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

Top