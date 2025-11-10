Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວັນ​ບຸນມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນທັງ​ຊາດ ຢູ່ ເກິ່ນ​ເທີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ບ້ານ ເຈົາແທັງ, ຕາແສງ ອານນິງ, ນະຄອນເກິ່ນທີ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ການນຳແຂວງເກິ່ນເທີ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູບ່າ ໃນວັນບຸນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາໝາກຜົນໂດຍນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນນັ້ນ ມີຕາແສງ ອານນິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາກໃຫ້ມີນະຄອນເຂັ້ມແຂງ, ບ້ານຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ, ຕາແສງຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍບັນດາສະຖານທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຕ້ອງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາຢາກນະຄອນ ເກິ່ນທີ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ທຸກຂັ້ນຕາມການຊີ້ນຳທີ່ລະອຽດ, ເລິກເຊິ່ງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ບັນດາໝູ່ຄະນະຂັ້ນສູນກາງອາຍຸການ 2025 - 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງວັນ​ຊາດ​ຄົບ​ຮອບ 72 ປີ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງວັນ​ຊາດ​ຄົບ​ຮອບ 72 ປີ

ພາຍຫຼັງພິທີເຄົາລົບທຸກຊາດ, ກະສັດ Norodom Sihamoni ໄດ້ວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top