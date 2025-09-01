ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແມ່ນຂົວຕໍ່ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ, ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ, ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ເອກອ້າງທະນົງໃຈເມ່ືອເປັນຊາວຫວຽດນາມ, ມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ມີເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ ແລະ ຍາມໃດເອກອ້າງທະນົງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງວົງຄະນະຍາດຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບໝາກຜົນແຫ່ງວັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ80 ປີ, ພິເສດແມ່ນວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ 2 ກັນຍາ.