Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ທຽນຈີນ ປະເທດຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31/8, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຈີນ. ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະຊາວຫວຽດນາມ 270 ຄົນທີ່ມາຈາກນະຄອນທຽນຈິນ, ປັກກິ່ງ, ຊຽງໄຮ, ຊານຕົງ, ກວາງຊີ, ເຮີເປ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຈີນ ຫຼາຍກ່ວາ100.000 ຄົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖ່າຍຮູບທີ່ລະນຶກກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຈີນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແມ່ນຂົວຕໍ່ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ, ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ, ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ເອກອ້າງທະນົງໃຈເມ່ືອເປັນຊາວຫວຽດນາມ, ມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ມີເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ ແລະ ຍາມໃດເອກອ້າງທະນົງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງວົງຄະນະຍາດຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ຈີນ.

      ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບໝາກຜົນແຫ່ງວັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ80 ປີ, ພິເສດແມ່ນວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ 2 ກັນຍາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ຊຽງ​ໄຮ້ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອົງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຊຽງ​ໄຮ້ (SCO)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ຊຽງ​ໄຮ້ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອົງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຊຽງ​ໄຮ້ (SCO)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ ທຽນຈີນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້ (SCO) ປີ 2025 ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ - 01 ກັນຍາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top