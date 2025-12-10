Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຍົກ​ເລີກ​ບັດເຫຼືອງ IUU ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ຫວຽດ​ນາມ

ເກືອບ 2 ເດືອນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລ ໄດ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດເດືອນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ດ້ວຍຈຸດປະສົງ “ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ສູ້ກັບການຂຸດຄົ້ນ IUU, ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ສຳລັບອາຊີບຫາປາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: VGP)

ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກໃນຂະນະເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 21 ແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກືອບ 2 ເດືອນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລ ໄດ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດເດືອນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ດ້ວຍຈຸດປະສົງ “ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ສູ້ກັບການຂຸດຄົ້ນ IUU, ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ສຳລັບອາຊີບຫາປາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ສ້າງບົດລາຍງານຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC, ວາງເປົ້າໝາຍຮອດທ້າຍປີ 2025 ຕ້ອງຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU. ພິເສດ, ສິ່ງສຳຄັນກວ່າແມ່ນ ຕ້ອງພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

"ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາເພື່ອຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ" ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍພົນຕີ ຫງວຽນຫືວຈິງ, ປະທານສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (VAVA), ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3, ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ V, ອາຍຸການ 2023 – 2028, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
