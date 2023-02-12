Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແຫຼ່ງ​ແຮງ​ງານ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສົ່ງແຮງງານ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໄດ້ 110.000 ຄົນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຕະຫຼາດມູນເຊື້ອ ແລະ ຮັບແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ, ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.
  ທ່ານ ຫງວຽນຢາລຽມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ  

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດຢູ່ບາງປະເທດເອີຣົບ ແລະ ສິງກະໂປ ມີຫຼາຍຂະແໜງອາຊີບມີເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກທີ່ດີ, ນຳມາເຊິ່ງລາຍຮັບຖາວອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ. ຫວຽດນາມ ກໍພວມຂະຫຍາຍບາງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ສາມາດຮັບເອົາແຮງງານ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລາຍຮັບສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ. ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຢາລຽມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ) ແລ້ວ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ເພີ່ມຈຳນວນແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງແຮງງານ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top