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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ຮອບດ້ານກວ່າ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະຫນາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ, ບັນລຸຫລາຍໝາກຜົນກວ່າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະລະບອບລະບຽບການການເມືອງ ຂອງກັນ.
  ທ່ານນາງ Marisa Lago ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າສາກົນ ອາເມລິກາ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມີນາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marisa Lago ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າສາກົນ ອາເມລິກາ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 9 ແລະ 10 ມິນາ, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈີນລຶວກວາງ ຢັ້ງຢືນ: ຫວຽດນາມ ປາດຖະຫນາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ, ບັນລຸຫລາຍໝາກຜົນກວ່າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະລະບອບລະບຽບການການເມືອງ ຂອງກັນ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມຈະເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ, ຮັກສາການພົວພັນດ້ານການຄ້າໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ມຸ່ງໄປເຖິງດຸ່ນການຄ້າຢ່າງກົມກ່ຽວ, ໝັ້ນຄົງ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີນລຶວກວາງ ສະເຫນີ ທ່ານນາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ Marisa Lago ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ພິເສດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີການບິນ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ ສ​.ເກົາຫຼີ ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ ສ​.ເກົາຫຼີ ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະຕິເສດການຕັດສິນຂອງສານ ເຊີອູນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານປະເທດນີ້ ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຫວຽດນາມ ໃນເຫດເຂັ່ນຂ້າ ຢູ່ກວາງນາມ ເມື່ອປີ 1968.
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