ຂ່າວສານ
ຈັງຫວະຊີວິດຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຮ້ານກາເຟຍາມຄ່ຳຄືນ
ໃນເວລາ 11 ໂມງແລງ, ຈຸດເວລາທີ່ນະຄອນເລີ່ມຕົ້ນການນອນ, ກໍ່ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ຈັງຫວະຊີວິດອື່ນໆໄດ້ເປີດອອກ. ຍາມກາງຄືນ, ໃນຄວາມສະຫງົບງຽບຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ມີຫຼາຍຮ້ານກາເຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງຍັງເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢູ່. ບັນດາຮ້ານກາເຟແບບນີ້ ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ໄດ້ການເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ລຶ້ງເຄີຍຂອງຫຼາຍກຸ່ມເພື່ອໜຸ່ມ.
ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບແຕ່ຄາວຍັງນ້ອຍ, ເຫັນວ່າ ບັນຍາກາດຍາມກາງຄືນຢູ່ນີ້ແມ່ນສະບາຍສະບາຍ. ເມື່ອຮຽນຮອດຂັ້ນມະຫາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຈັດແຈງເວລາງ່າຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດພົບປະກັບໝູ່ເພື່ອນຢູ່ຮ້ານກາເຟຕ່າງໆ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ. ເວລາຍາມກາງຄືນກໍ່ເໝາະສົມເພື່ອເຮັດວຽກກຸ່ມ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ນັກສຶກສາທ່ີ່ມາຮ້ານກາເຟຍາມກາງຄືນເທົ່ານັ້ນ, ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານປະດິດຄິດສ້າງກໍ່ມັກມາແຫ່ງນີ້ອີກດ້ວຍ. ສຳລັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອສາມາດມີຄວາມນຶກຄິດແບບເສລີ, ບໍ່ຖືກລົບກວນຍ້ອນສຽງອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມຂອງຈັງຫວະຊີວິດປະຈຳວັນ. ໂຕະນ້ອຍອັນໜຶ່ງ, ຈອກກາເຟນ້ອຍຈອກໜຶ່ງ, ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໜຶ່ງພ້ອມດ້ວຍຄວາມສະຫງົບງຽບ, ແມ່ນພຽງພໍແລ້ວສຳລັບແນວຄວາມຄິດໃໝ່. ອ້າຍ ດວ່ານຫຶ້ວຮວານ ຕາແສງ ດົງງາກ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ 4 ປີແລ້ວ, ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມກາງຄືນແມ່ນເໝາະສົມກັບພວກເພື່ອນໜຸ່ມຄືຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມັກຊີວິດຍາມກາງຄືນຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ສຸດ. ເມື່ອໄປຮ້ານກາເຟ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະເວົ້າກ່ຽວກັບອາລົມຈິດ ແລະ ວຽກງານ. ມີບາງເລື່ອງລາວແບ່ງປັນຍາມກາງຄືນແມ່ນຈະງ່າຍກ່ວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄປຮ້ານກາເຟຍາມກາງຄືນແມ່ນສະດວກກ່ວາ, ເໝາະສົມກັບພວກເພື່ອນໜຸ່ມທີ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຍາມກາງເວັນ.
ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ບັນດາຮ້ານກາເຟຍາມກາງຄືນ ກໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາເພື່ອນນັກສຶກສາທີ່ຢາກຫາລາຍຮັບຕື່ມອີກ. ເຖິງວ່າຕ້ອງເລີ່ມເຮັດວຽກໃນເວລາເດິກດື່ນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເພື່ອນນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນພັດຊອກໄດ້ຄວາມມ່ວນໃນການເຮັດວຽກແບບນີ້.
ໃນ 2 ວັນ/ອາທິດ, ອ້າຍ ຟານດັງເຈື່ອງ ໄດ້ເລີ່ມການເຮັດວຽກຂອງຕົນໃນເວລາ 23 ໂມງຢູ່ຮ້ານກາເຟຢູ່ຖະໜົນແຫ່ງໜຶ່ງ. ໂດຍເປັນພະນັກງານຢູ່ຮ້ານກາເຟທີ່ເປີດປະຕູ 24 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ, 7ວັນ/ອາທິດນັ້ນ, ເຈື່ອງ ພັດໄດ້ລຶ້ງເຄີຍກັບຈັງຫວະຊີວິດຍາມກາງຄືນ. ເຖິງວ່າຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຍາມກາງຄືນ, ແຕ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍ່ມີຄວາມມ່ວນໃນວຽກງານ. ເຈື່ອງ ສາມາດພົບປະກັບແຂກຫຼາຍຄົນຍາມກາງຄືນ ແລະ ຮັບຊົມບັນດາຍາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມກາງຄືນທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາຍ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນັກສຶກສາ, ຕ້ອງໄປຮຽນຍາມເຊົ້າ ແລະ ຍາມແລງ. ຍາມກາງຄືນຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ນີ້, ເລີ່ມແຕ່ 23 ໂມງຮອດ 7 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ໄປ. ເຮັດວຽກຍາງກາງຄືນຄືແນວນີ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນ. ເຮັດວຽກຍາມກາງຄືນມີຄວາມສະຫງົບງຽບທີ່ສຸດ ແລະ ມີແຕ່ຈຳນວນແຂກໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນ.
ຈັງຫວະຊີວິດຍາມກາງຄືນຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຢູ່ບັນດາຮ້ານກາເຟ ທັງມີສິ່ງທີ່ຊີ້ນເຄີຍ ທັງມີຄວາມໃໝ່ອ່ຽມ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກທັງວັນຢ່າງເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ, ບັນດາຮ້ານກາເຟຍາມກາງຄືນ ແມ່ນແຫ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາເພື່ອໜຸ່ມຄົ້ນຫາຕົນເອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດຕົວເອງໃໝ່ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໄປຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງລຳບາກໃນຕະຫຼອດວັນ./.