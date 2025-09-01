Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຄະນະລັດຖະບານ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Phumtham Wechayachai ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດນີ້.
ທ່ານ Phumtham Wechayachai ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ພາບ: REUTERS/Athit Perawongmetha)

ຄະນະລັດຖະບານ ໄທ ກໍອະນຸມັດຜ່ານຂອບເຂດບັນດາກິດຈະກຳໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານປັດຈຸບັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ເຊິ່ງ ບໍ່ໃໃຫ້ເກີນຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

        ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ, ພາຍຫຼັງສານລັດຖະທຳມະນູນປົດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳລັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ, ຄະນະລັດຖະບານປັດຈຸບັນຂອງ ໄທ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານດ້ວຍຖານະຮັກສາການຈົນຮອດເມື່ອໃດມີອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫ້ອງການເລຂາສະພາຕ່ຳໄດ້ອອກແຈ້ງການຮຽກໂຮມປະຊຸມແຕ່ວັນທີ 03 – 05 ກັນຍາ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃໝ່ ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ສະເໜີກ່ອນດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່​ອາດ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ທຽນຈີນ ປະເທດຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31/8, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຈີນ. ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະຊາວຫວຽດນາມ 270 ຄົນທີ່ມາຈາກນະຄອນທຽນຈິນ, ປັກກິ່ງ, ຊຽງໄຮ, ຊານຕົງ, ກວາງຊີ, ເຮີເປ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຈີນ ຫຼາຍກ່ວາ100.000 ຄົນ.
