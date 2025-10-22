ຂ່າວສານ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນໄລຍະໃໝ່
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີ, ບົດລາຍງານການກວດກາປະເມີນ ແລະ ປຶກສາຫາລືເປັນໜ່ວຍງານສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ສະບັບປັບປຸງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ໄດ້ປັບປຸງຕາມທິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນໄດ້ຖືເປັນສຳຄັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຄຸນນະພາບໃນການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກົງຈັກລັດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.
ເຮັດແນວໃດເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນຂອງການຈັດຕັ້ງສັບຊ້ອນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ. ປັດຈຸບັນ ສິ່ງໃດທີ່ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ ເຮັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງຮັກສາໄວ້, ສິ່ງໃດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຕ້ອງ ແກ້ໄຂ. ແກ້ໄຂດ້ວຍກົດໝາຍເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບລັດຖະກອນໃນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃນຂົງເຂດສາທາລະນະ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທີ່ການປຶກສາຫາລືເປັນໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ ຫວຽດນາມ ສະບັບປັບປຸງ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປັບປຸງຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງກອບນິຕິກຳ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໂປງໃສ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ກໍ່ຄືເພີ່ມກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງຂະແໜງການບິນໃນສະພາບການໃໝ່.