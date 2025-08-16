ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜູ້ສັງເກດການ ອາຊຽນ ຕິດຕາມກວດກາການຢຸດຍິງກັບ ໄທ
ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ກຸ່ມນັກສັງເກດການຊົ່ວຄາວ (IOT) ທີ 4 ຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ - ໄທ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຢັ້ງຢືນສະພາບການຊາຍແດນລວມສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນຊຸມວັນມໍ່ໆມານີ້.
ກຸ່ມນັກສັງເກດການຊົ່ວຄາວ (IOT) ຄັ້ງນີ້ ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 7 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ລວມມີ: ມາເລເຊຍ, ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະລົງຢ້ຽມຢາມຕົວຈິງຢູ່ບັນດາແຂວງ Battambang, Banteay Meanchey ແລະ Preah Vihear, ຕີລາຄາສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງລຽບຕາມຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ - ໄທ ຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການປະທະກັນເມື່ອທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ.