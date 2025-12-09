ຂ່າວສານ
ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ UAV 2025 - ຂັນ PV GAS ສ້າງສະຖານທີ່ລະຫຼິ້ນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ
ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງມາເປັນເວລາເກືອບ 3 ເດືອນ, ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ UAV 2025 - ຂັນ PV GAS, ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຂອບຂະໜາດ ທົ່ວໂລກ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 7 ທັນວາຢູ່າຮ່າໂນ້ຍ. ການແຂ່ງຂັນໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ອາວະກາດ ແລະ ໃຕ້ນ້ຳ ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ, ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນອົງການອຸປະຖຳການແຂ່ງຂັນ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ສຸມໃສ່ອອກແບບ, ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ UAV ມີລະດັບອັດສະລິຍະໃດໜຶ່ງ, ສົມທົບກັບທັກສະການບັນຊາເພື່ອຂ້າມລະບົບສະກັດກັ້ນ, ຮົ້ວກີດຂວາງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງຄືການສະໜອງແທງພະລັງງານໃນຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ຫຼື ໜູນຊ່ວຍບັນດາກໍລະນີສຸກເສີນ.