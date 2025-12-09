Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ແຂ່​ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ UAV 2025 - ຂັນ PV GAS ສ້າງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລະຫຼິ້ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ທີ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ສຸມໃສ່ອອກແບບ, ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ UAV ມີລະດັບອັດສະລິຍະໃດໜຶ່ງ, ສົມທົບກັບທັກສະການບັນຊາເພື່ອຂ້າມລະບົບສະກັດກັ້ນ, ຮົ້ວກີດຂວາງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງຄືການສະໜອງແທງພະລັງງານໃນຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ.
ການມອບລາງວັນ

ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງມາເປັນເວລາເກືອບ 3 ເດືອນ, ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ UAV 2025 - ຂັນ PV GAS, ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍຂອບຂະໜາດ ທົ່ວໂລກ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 7 ທັນວາຢູ່າຮ່າໂນ້ຍ. ການແຂ່ງຂັນໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ອາວະກາດ ແລະ ໃຕ້ນ້ຳ ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ, ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນອົງການອຸປະຖຳການແຂ່ງຂັນ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ສຸມໃສ່ອອກແບບ, ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ UAV ມີລະດັບອັດສະລິຍະໃດໜຶ່ງ, ສົມທົບກັບທັກສະການບັນຊາເພື່ອຂ້າມລະບົບສະກັດກັ້ນ, ຮົ້ວກີດຂວາງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງຄືການສະໜອງແທງພະລັງງານໃນຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ຫຼື ໜູນຊ່ວຍບັນດາກໍລະນີສຸກເສີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

UNESCO ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພາບ​ພື້ນ​ເມືອງ ດົງ​ໂຮ່​ແມ່ນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

UNESCO ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພາບ​ພື້ນ​ເມືອງ ດົງ​ໂຮ່​ແມ່ນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

ຕາມສົນທິສັນຍາປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ປີ 2003 ແລ້ວ, UNESCO ຈະຈັກແບ່ງເປັນ 3 ບັນຊີລາຍ, ສື່ສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງມໍລະດົກທີ່ມີຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ.
